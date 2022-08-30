Những chàng trai cầm tinh con rồng thường là những người khá gia trưởng và bảo thủ. Bản tính của họ là thể hiện sự áp đặt quan điểm lên bất kì ai kể cả đó có là người yêu của mình đi chăng nữa. Vì vậy, người yêu của tuổi Thìn không ít lần phải ấm ức vì tính cách khá khó chịu này của anh chàng. Không lắng nghe, chỉ đưa ra mệnh lệnh và muốn nhận được sự phục tùng là những điều mà tuổi Thìn muốn. Đàn ông tuổi Thìn cực kì nhạy cảm và rất dễ nổi cơn ghen.

Chỉ cần người yêu chậm trễ trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi, con giáp nam hay ghen này sẽ dễ dàng tưởng tượng ra những cảnh tượng không hay và quy kết rằng người yêu mình thiếu chung thuỷ. Nếu không khắc phục nhược điểm này thì không sớm thì muộn sẽ không có cô gái nào nguyện ý nắm tay tuổi Thìn đi đến hết con đường hạnh phúc đâu.

Cho dù đang yêu hay đã kết hôn, Mùi vẫn xứng đáng với biệt danh chúa hay ghen. Khi yêu, họ nhạy cảm và có tính sở hữu cực cao. Họ luôn muốn nửa kia làm theo mệnh lệnh của mình. Chỉ cần thấy vợ nói chuyện hay tiếp xúc với người khác giới họ cũng thấy không vui, luôn miệng tra hỏi và dù được giải thích như thế nào họ cũng không tin.

Đôi khi nét tính cách này làm cho vợ hoặc bạn gái của Mùi thấy khó chịu, nhưng họ biết rằng Mùi ghen tuông cũng bởi quá yêu nên họ sẵn sàng tha thứ.

Tuổi Dần

Đàn ông cầm tinh con hổ thường có ham muốn chiếm hữu rất lớn. Trong tình yêu họ thường xuyên bộc lộ tính cách bá đạo của mình, bất kể là đi đến đâu, khi đi cạnh cô gái của mình người đàn ông tuổi Dần luôn thể hiện sự uy nghiêm khá “lạnh sống lưng”. Điều này chính là họ đã phát đi một thông điệp ngầm rằng cô gái đang đi bên cạnh tôi chính là vật sở hữu của tôi và không ai có quyền tiếp cận.

Với con giáp nam hay ghen này, bất kể người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh người yêu mình đều có ý đồ không tốt, không có tình cảm bạn bè, đồng nghiệp nào hết, tất cả đều là chỉ để chiếm lấy trái tim của người yêu họ mà thôi. Do đó, họ sẽ kiểm soát người yêu vô cùng chặt chẽ, bất kể là đi đâu, làm gì, với ai, người yêu cũng đều phải báo cáo cho họ biết theo một mốc thời gian được định sẵn. Với họ đấy là một cách thể hiện tình cảm tuy nhiên không ngờ lại khiến cô gái của họ ngày càng thấy gò bó, nghẹt thở và muốn rời xa anh chàng ngay lập tức.

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