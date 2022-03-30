Con giáp luôn ĐỘC LẬP trong công việc và cuộc sống, không cần CHỐNG LƯNG vẫn gầy dựng được THÀNH CÔNG lớn, ngoài sức TƯỞNG TƯỢNG

Đây là những con giáp luôn tự thân vận động, không muốn nhờ vả người khác,

Tuổi Mùi Những người tuổi Mùi không muốn thua kém bất kỳ ai, vì vậy họ luôn học hỏi để khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ không muốn lòng tự tôn của mình bị thử thách, muốn họ cúi đầu còn khó hơn lên trời. Vì vậy bạn đừng đùa bỡn, chọc tức họ, nếu không bạn chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả, nhưng nếu hòa hợp với họ, bạn sẽ thấy họ không đáng sợ như vậy. Người cầm tinh con Dê làm việc gì cũng rất nhanh nhạy, họ không bao giờ muốn trở thành một bông hoa trong tủ kính. Đây còn là bậc thầy cạnh tranh từ khi còn là một đứa trẻ. Họ luôn cố gắng hết sức để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và thường có thể tạo ra một cuộc sống rực rỡ, huy hoàng.

Tuổi Tý Theo tử vi, người tuổi Tý tin tưởng vào chính bản thân mình hơn những người khác nhiều, bởi họ tự đặt ra cho mình những yêu cầu rất cao, việc gì cũng muốn mình phải làm thật tốt, còn những người xung quanh thì đâu có được như vậy. Con giáp này cho rằng mọi người hoặc là rất lười biếng qua loa, hoặc là không thật sự muốn giúp đỡ người khác, nhờ những người như vậy giúp đỡ mình thật chẳng đáng tin chút nào.

Người tuổi Tý luôn tự mình làm mọi việc, không cần chờ đợi người khác. Ảnh minh họa. Hơn nữa có việc gì xảy ra thì nên tự động bắt tay vào làm, thế mới là chủ động nhất, chứ cứ chờ đợi người khác có khi sẽ chẳng biết phải đợi đến bao giờ.



Tuy tuổi Tý biết trên thế giới tất nhiên cũng vẫn sẽ có những người cẩn thận như mình, nhưng họ không tin rằng mình sẽ may mắn gặp được những người như vậy. Tuổi Thìn Những cô gái tuổi Thìn có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Họ sống lý trí, từ nhỏ đã thấu hiểu bản chất của tình yêu, cho rằng tình yêu là con thuyền giúp hai người vượt qua giông bão chứ không phải là cái phao cứu sinh cứu bản thân khỏi việc chết chìm, càng chẳng phải là chiếc bục cao danh giá giúp mình đổi vận, từ chim sẻ hóa phượng hoàng. Nàng giáp này không muốn người mình yêu phải gách vác mọi thứ trong cuộc sống. Vì thế mà họ luôn rèn luyện bản thân từ trước khi tìm thấy một nửa của mình, cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, sau này cùng người yêu chung lưng đấu cật vượt mọi khó khăn. Kì thực, ngay cả khi đó, họ hoàn toàn có thể một mình chống lại cả thế giới, không cần đàn ông đứng sau chống lưng vẫn sống rất tốt, có hay không có người cùng chung hoạn nạn cũng chẳng hề gì. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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