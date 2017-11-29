Có vợ là 4 nàng giáp này thì đàn ông phải trân trọng, vì họ sẵn lòng hy sinh hết mình vì công danh sự nghiệp của chồng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2017 06:30

Đây là 4 nàng giáp sẵn sàng hy sinh hết thảy để chồng yên tâm xây dựng sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người vợ tuổi Dậu luôn chịu thương chịu khó, nguyện làm hậu phương vững chắc để chồng gầy dựng sự nghiệp. Họ chấp nhận nhịn ăn, nhịn mặc để chồng đủ đầy, tinh tươm với thiên hạ.

Họ cũng cố gắng thu xếp mọi chuyện trong gia đình. Có khi vì vài bữa chiêu đãi khách sang trọng mà mấy hôm sau lại ăn uống đạm bạc vì chồng. Đây là người vợ đầy đức hy sinh và tận tụy vì công danh của chồng.

Có vợ là 4 nàng giáp này thì đàn ông phải trân trọng, vì họ sẵn lòng hy sinh hết mình vì công danh sự nghiệp của chồng - Ảnh 1
Người vợ tuổi Dậu luôn chịu thương chịu khó, nguyện làm hậu phương vững chắc để chồng gầy dựng sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vợ tuổi Mão luôn hết lòng yêu thương chồng. Họ biết tính toán, khôn khéo ứng xử, luôn là hậu phương giúp chồng trên mọi con đường sự nghiệp.

Người vợ này luôn rất điềm đạm, luôn là người giúp chồng bớt căng thẳng và mỏi mệt, khiến gia đình luôn yên ấm. Họ là vận may của chồng, giúp chồng thành công trong tương lai.

Tuổi Sửu

Đây là người vợ luôn ở bên giúp chồng vững vàng trong sự nghiệp. Họ là vợ đảm, mẹ hiền, là người bạn đời giỏi giang, giúp chồng thành công vang dội trong công việc.

Nhất là phụ nữ tuổi Sửu sinh vào mùa đông, họ là quý nhân mang đến may mắn không ngờ cho chồng.

Có vợ là 4 nàng giáp này thì đàn ông phải trân trọng, vì họ sẵn lòng hy sinh hết mình vì công danh sự nghiệp của chồng - Ảnh 2
Nhất là phụ nữ tuổi Sửu sinh vào mùa đông, họ là quý nhân mang đến may mắn không ngờ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vợ tuổi Thìn luôn giúp chồng không ít trong công danh sự nghiệp. Họ một tay thu xếp hết mọi chuyện trong gia đình để chồng chỉ tập trung vào công việc của mình.

Họ thấu hiểu hoài bão của chồng và sẵn sàng hy sinh mình để chồng có cơ hội thắng tiến trong sự nghiệp. Họ không phàn nàn, càng không đòi hỏi, chỉ hết lòng vì chồng. Vì hạnh phúc của họ chính là khi chồng thành danh, gia đình vững vàng và hạnh phúc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp vận đào hoa ngập lối, kẻ đón người đưa xếp hàng dài suốt năm 2018

3 con giáp vận đào hoa ngập lối, kẻ đón người đưa xếp hàng dài suốt năm 2018

Sang năm 2018 này, vận đào hoa của 3 con giáp sau rất thịnh, người theo đuổi, kẻ trồng cây si cứ xếp hàng dài suốt năm.

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 55 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng