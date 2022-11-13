Cờ tới tay ai người đó phất, Lộc vào túi ai người ấy hưởng: Đúng 8h sáng Thứ 3 ngày 15/11, Lộc lá tứ phương bay về túi 3 con giáp, vàng rơi trên đầu, ngồi không hưởng bát vàng, tiền của nhiều không kể hết

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 02:40

Dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thăng hoa tình – tiền, sự nghiệp ‘phất lên như diều gặp gió’, giàu sang sung sướng trong 8h sáng Thứ 3 ngày 15/11.

 

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lựa chọn trong 8h sáng ngày 15/11. Thực Thần mang tới cho người tuổi này nhiều sự lựa chọn, nhưng sự linh hoạt là đặc biệt quan trọng khi xử lý công việc. Bản mệnh hãy chủ động thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế.

Cờ tới tay ai người đó phất, Lộc vào túi ai người ấy hưởng: Đúng 8h sáng Thứ 3 ngày 15/11, Lộc lá tứ phương bay về túi 3 con giáp, vàng rơi trên đầu, ngồi không hưởng bát vàng, tiền của nhiều không kể hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cơ hội cải thiện tài chính xuất hiện, chỉ cần tinh ý chút thì nhất định sẽ không bỏ qua. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Ngọ dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngập tràn hương sắc. 

Tuổi Tý

Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài vào khung giờ này. Bạn có quãng thời gian ngày làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ào ào về trong túi. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa.

Cờ tới tay ai người đó phất, Lộc vào túi ai người ấy hưởng: Đúng 8h sáng Thứ 3 ngày 15/11, Lộc lá tứ phương bay về túi 3 con giáp, vàng rơi trên đầu, ngồi không hưởng bát vàng, tiền của nhiều không kể hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

8h sáng ngày 15/11 là thời điểm bản mệnh đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó. Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện này của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo, tất nhiên, các khoản thưởng nóng hoặc tiền lương là không thể thiếu. Với người làm ăn kinh doanh hoặc người theo đuổi các nghề tay trái, tài lộc phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt.

Tuổi Khỉ

Con giáp khỉ luôn tạo cho mọi người ấn tượng rằng họ thông minh và lanh lợi, làm việc gì cũng nhanh chóng và vượt qua ranh giới. Đối mặt với nhiều khó khăn, bạn cũng có thể dựa vào sức mình để giải quyết khó khăn, tiếp thêm sức sống mới, dẫn đến thành công và cuối cùng là đạt được của cải.

Cờ tới tay ai người đó phất, Lộc vào túi ai người ấy hưởng: Đúng 8h sáng Thứ 3 ngày 15/11, Lộc lá tứ phương bay về túi 3 con giáp, vàng rơi trên đầu, ngồi không hưởng bát vàng, tiền của nhiều không kể hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 8h sáng ngày 15/11, có thể Thân sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng, khoản lợi nhuận của bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi tài vận rủng rỉnh, con giáp này có thể đạt được sự giàu có nhờ sự khéo léo của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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