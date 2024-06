Cổ nhân khuyên: Ít nhất phải trồng 1 loại cây 'báu vật' này trước cửa nhà, hoa nở là báo 'điềm' tài lộc cho gia chủ

Cây hồng giòn là loại cây lâu năm được trồng rất nhiều ở nước ta từ lâu đời. Cây hồng giòn cũng đồng âm với màu hồng. Theo quan niệm xưa, cây hồng giòn có quả màu hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn.

Thời xưa, đi đâu cũng có thể bắt gặp cây lựu trong sân nhà. Ngày nay, nhiều người thường trồng cây lựu với mục đích lấy quả ngọt và che bóng mát.

Những quả lựu căng đỏ được người xưa quan niệm như những chiếc đèn lồng may mắn, mang lại sự tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ, Còn những chùm hoa lựu thì mang ý nghĩa giúp gia chủ xua đuổi tà ma, mang lại tiền tài, may mắn cho gia đình. Ngoài ra, trong quả lựu có rất nhiều hạt, số lượng hạt không đếm xuể nên mang lại may mắn về đường con cháu cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cây quế hoa

Từ xa xưa, loài cây này đã được mệnh danh là loại hoa quý. Người xưa có câu "Trước cửa có quế thơm, trong nhà có quý nhân". Từ câu nói này có thể thấy người xưa quan niệm rằng, cây quế hoa được xem như quý nhân, dùng để chỉ người trong nhà cao sang cũng ngụ ý ra khỏi cửa sẽ gặp quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.