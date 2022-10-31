Có 3 con giáp tài lộc nở rộ, kiếm tiền không quá khổ cực trong 5 ngày đầu tháng 11

Tử vi dự đoán, trong 5 ngày tới (1 - 5/11), vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Người tuổi Sửu có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn.

Tử vi dự đoán, trong 5 ngày tới (1 - 5/11), tuổi Thân là con giáp chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn.

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ tháng 11 trở đi bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Bước vào ngày đầu tiên của tháng 11 dương lịch, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, trong 5 ngày tới (1 - 5/11), nhờ được Tam Hợp che chở, người tuổi Tuất đón nhiều điều tốt lành đến với mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng sâu sắc, thân thiết, gắn bó ngọt ngào. Ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình thân cũng cực kỳ hạnh phúc.

Tin vui cũng đến với người độc thân bởi bạn có thể gặp lương duyên, trái tim rung động trước người mới gặp lần đầu. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, nụ cười hay sự vô tình nào đó đã khiến hai bạn phải lòng nhau, còn tiếp tục phát triển như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của chính bạn rồi.

Thiên Ấn cũng giúp người tuổi này giải quyết công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần hoàn thành nốt những việc dang dở chứ không phát sinh nhiệm vụ mới. Vậy nên dù có phải làm việc trong ngày nghỉ bạn cũng không chút phàn nàn. Xong việc sớm, bạn có thể thoải mái thả lỏng và dành thời gian cho gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.