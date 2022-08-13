Chuyên gia số học hé lộ, 3 con giáp trời cho trúng được quả độc đắc đúng chủ nhật tuần này (14/8)

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 05:56

Trúng mánh được "quả đậm", 3 con giáp này không còn lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, kể từ đây cuộc sống đã trở nên tươi đẹp hơn với họ.

Tuổi Dần

Chuyên gia số học hé lộ, 3 con giáp trời cho trúng được quả độc đắc đúng chủ nhật tuần này (14/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Dần cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó Dần có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (14/8), người tuổi Dần được bề trên nuông chiều, Thần Tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Được thần Tài chiếu cố, tài vận của bản mệnh không những đi lên như diều gặp gió, tiền cứ thế chảy ào ào về túi khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Tuổi Thìn

Chuyên gia số học hé lộ, 3 con giáp trời cho trúng được quả độc đắc đúng chủ nhật tuần này (14/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố bản mệnh đung Chủ nhật cuối tuần này (14/8). Các nhiệm vụ được Thìn giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Thìn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm.

Sự giỏi giang, thông minh giúp Thìn được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, Thìn có được những cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nếu mạnh dạn và liều lĩnh một chút thì Thìn có thể khiến cho tiền đổ đầy túi, có của ăn của để sau một khoảng thời gian dài khá khó khăn.

Tuổi Thân

Chuyên gia số học hé lộ, 3 con giáp trời cho trúng được quả độc đắc đúng chủ nhật tuần này (14/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (14/8), người tuổi Thân được Cát Tinh chiếu mệnh vì vậy bản mệnh thể hiện được sự năng động và nhiệt huyết của mình trong cuộc sống. Thân sẽ biết đâu là cơ hội đáng quý mà quý nhân dành cho mình. Từ đó Thân cố gắng hết sức, không nề hà bất cứ điều gì.

Bên cạnh đó, quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu như biết nắm bắt thì Thân có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu.

Ngoài ra, vận quý nhân khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này, có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì giàu có chỉ trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Được ơn trên ban phước lành, những con giáp này trong giai đoạn chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi, cuộc sống khởi sắc toàn diện, tình - tiền viên mãn.

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