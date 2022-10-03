Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài dồi dào, tiêu hoài không hết, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 16:48

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) có 3 con giáp nhận tài lộc nhiều vô kể, tiền tiêu không hết, vơ hết 'vận may' trong thiên hạ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn luôn năng động và ham học hỏi nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến hoặc kiếm tiền trong khả năng. Trong tuần mới này những người tuổi Thìn có cuộc sống thư thái nếu bản mệnh biết giữ thái độ khiêm tốn và tận dụng được sức mạnh tập thể.

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) đây thời điểm đường tài lộc khởi sắc rực rỡ nhất. Nhiều cát tinh cùng xuất hiện, báo hiệu rằng con giáp này dù làm nghề gì thì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến viên mãn.

Đặc biệt, người làm kinh doanh, buôn bán có thể phát huy được thế mạnh của mình, thu hút được nhiều khách hàng hoặc nhà đầu tư kinh doanh sẽ có triển vọng tốt đẹp.

Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài dồi dào, tiêu hoài không hết, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) Thiên Ấn chiếu mệnh, vận trình của tuổi Mùi vẫn diễn ra khá trôi chảy. Con giáp này thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Những kinh nghiệm làm việc phong phú có thể giúp bản mệnh tìm ra hướng giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, con giáp này nên mở rộng mối quan hệ xã hội của mình, không nên tự tách bản thân ra khỏi tập thể. Sức mạnh tập thể là vô cùng to lớn, nó sẽ giúp người tuổi Mùi chinh phục những đỉnh cao mà không thể nào với tới nếu chỉ có một mình. Thời gian này có bất đồng quan điểm với ai, bản mệnh cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng.

Chính Quan nâng đỡ nên con giáp này dễ đạt được những thành tích lý tưởng. Bản mệnh đã lập mục tiêu và cố gắng trong suốt thời gian qua. Tuổi Mùi là người rất có chí tiến thủ, nghiêm khắc và có tinh thần trách nhiệm cao và đây chính là thời điểm để thu về phần thưởng xứng đáng.

Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài dồi dào, tiêu hoài không hết, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10)Chính Ấn xuất hiện, hỗ trợ tuổi Thân khá nhiều trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có thể đạt được những bước tiến vượt bậc khi mà thành công trong việc giành lấy cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Cấp trên cũng công nhận và dần tin tưởng, trao thêm trọng trách cho bản mệnh.

Con giáp này hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cho thấy năng lực của mình là có thật chứ không phải nhờ ăn may. Thổ dưỡng Kim, vận trình tình cảm của con giáp này cũng đang tiến triển khá tốt. Người tuổi Thân hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu, chẳng muốn phải rời xa người mình yêu.

Sức khỏe nên luôn là mối quan tâm hàng đầu nhất là khi công việc mỗi lúc một nhiều, nếu bản mệnh ốm nghĩa là phải hoãn lại tất cả các kế hoạch đã lên từ trước. Môi trường xung quanh luôn tồn tại nhiều mầm mống bệnh tật, nếu chủ quan thì rất dễ mắc bệnh, vì thế con giáp này cần tìm cách phòng chống hợp lý. 

Chúc mừng TOP 3 con giáp chuẩn bị chuyển mệnh trong 7 ngày tới (4/10 - 7/10) trở thành đại gia chính hiệu, tiền tài dồi dào, tiêu hoài không hết, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 16h00 chiều hôm nay (3/10): Những con giáp dưới đây thu nhập tăng lên đáng kể, đổi vận trong chớp mắt, hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người

Đúng 16h00 chiều hôm nay (3/10): Những con giáp dưới đây thu nhập tăng lên đáng kể, đổi vận trong chớp mắt, hốt rổ bạc núi vàng, vận may bùng nổ hơn người

16h00 chiều hôm nay 3/10/2022, 3 con giáp cực kì may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân làm gì cũng hanh thông, thuận lợi tiền bạc ồ ạt đổ về.

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