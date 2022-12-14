Chúc mừng những gia đình có 3 con giáp này trong nhà, sang tháng 1/2013, Thần Tài sẽ chiếu cố cho cả gia đình, làm đâu trúng đó, uống trọn lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 13:01

Vào tháng đầu tiên của năm 2023, những người thuộc 3 tuổi này sẽ tự tin hơn bước lên đỉnh cao sự nghiệp, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài vận hanh thông.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm đầu năm năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Chúc mừng những gia đình có 3 con giáp này trong nhà, sang tháng 1/2013, Thần Tài sẽ chiếu cố cho cả gia đình, làm đâu trúng đó, uống trọn lộc trời ban - Ảnh 1
3 con giáp này đón những ngày đầu năm mới may mắn, gặt hái nhiều cơ hội tốt, nắm chắc thành công trong tay. Ảnh minh họa: Internet

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo rằng, trong tháng 1/2023, tuổi Ngọ được cát tinh Thiên Tài hỗ trợ nên gặp nhiều may mắn, đặc biệt trên lĩnh vực tiền bạc. Thời gian trước đây vận thế của con giáp này không được tốt, thậm chí còn không đạt được thành tựu gì đáng kể. 

Ngay tháng đầu tiên của năm mới, vận thế của người tuổi Ngọ khởi sắc. Con giáp này đón rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối giúp bản mệnh làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý. Thời cơ đến, chỉ cần người tuổi Ngọ cố gắng hết mình nhất định sẽ thu về thành quả lớn, tiền bạc tăng lên không ngừng. Bản mệnh biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài việc kiếm được nhiều tiền, tuổi Ngọ cũng tích lũy được một khoản kha khá.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có thể dang rộng đôi cánh và bay cao. Họ làm việc chăm chỉ, tràn đầu nhiệt tình và tin tưởng đối với cuộc sống.

Sự nhiệt tình và nhẫn nại trong công việc của họ dường như vô tận. Vào cuối năm 2022, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, hoàn thành mục tiêu công việc rất xuất sắc, không để lại điều gì hối tiếc.

Chúc mừng những gia đình có 3 con giáp này trong nhà, sang tháng 1/2013, Thần Tài sẽ chiếu cố cho cả gia đình, làm đâu trúng đó, uống trọn lộc trời ban - Ảnh 2
Vào tháng đầu tiên của năm 2023, 3 con giáp này dễ may mắn không ai sánh bằng, giàu có hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng đầu tiên của năm 2023, người tuổi Dậu sẽ tự tin hơn bước lên đỉnh cao sự nghiệp, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài vận hanh thông.

Con giáp tuổi Dậu sẽ tràn đầy dũng khí để chào đón một cuộc sống mới. Không cần phải nói, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện tốt hơn và năm tới hẳn là khoảng thời gian đáng để mong đợi đối với con giáp này.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 30 ngày nữa, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, giàu sang bất chấp, tiền vào như nước, tài lộc như mưa, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng 30 ngày nữa, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, giàu sang bất chấp, tiền vào như nước, tài lộc như mưa, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng 30 ngày nữa, 3 con giáp gặp vận may không ai bì kịp, rũ bỏ hết tất cả vận xui trước đó, ôm khối tài sản kết xù.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 36 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 44 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 46 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 47 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 16 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp