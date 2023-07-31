Chúc mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC chiều nay (31/7/2023), ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong tháng 31/7 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 6 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn nếu tham gia ứng cử hoặc thi tuyển. Con giáp này hãy tự tin phát huy đúng khả năng của mình sẽ gặt hái thành công.

Người làm công ăn lương được lãnh đạo đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có cuối. Hãy tiếp tục giữ tinh thần làm việc này, mọi cống hiến của bản mệnh sẽ được đánh giá đúng và bản mệnh sẽ sớm được cất nhắc.

Tuy nhiên người đã lập gia đình cần lắng nghe ý kiến của bạn đời nhiều hơn. Đừng cho rằng người ấy không thực sự hiểu hoàn cảnh của mình, bởi nhiều khi, người ngoài cuộc lại có cái nhìn tỉnh táo hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn thích phiêu lưu mạo hiểm.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thìn đang vui vẻ với đam mê của chính mình.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, bạn là người sâu sắc, luôn chia sẻ cùng người đang yêu.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, bạn thích kiếm tiền, dành nhiều thời gian học hỏi đầu tư.

Sức Khoẻ: Chú trọng ăn uống đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!