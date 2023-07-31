Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, tuổi Dần có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, nếu không của thiên lại trả địa.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tuổi Dần cũng nên chú ý đến sức khỏe . Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Người làm công việc tay trái cũng sẽ nhận được khoản thù lao kha khá. Đây là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng bản mệnh đã bỏ ra. Con giáp này có thể tự thưởng cho mình để khích lệ tinh thần.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối ngày, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 6 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thích cuộc sống bận rộn, làm nhiều hoạt động thiện nguyện.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Hợi bạn là người quyết đoán trong công việc.

Tình Cảm: Trong tình cảm, hãy để bản thân được yêu, làm việc bản thân yêu thích.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, làm nhiều tạo ra nguồn thu nhập khủng khi chăm chỉ lao động.

Sức Khoẻ: Để tinh thần thoải mái, hãy thử những bộ môn bạn yêu thích

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.