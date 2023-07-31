Tử vi hôm nay, thứ Hai (31/7/2023): Tỵ có vận kim tiền, Thìn sự nghiệp hanh thông, Sửu vận đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 13:49

Theo tử vi hôm nay (31/7), những con giáp sau vận trình tài lộc, tình cảm, sự nghiệp đều hanh thông vô cùng.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tính khí hơi khác thường, dễ nổi nóng.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Tỵ thích công việc theo ý bản thân, tính tình dễ nổi nóng.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn thích khám phá và tìm hiểu đa dạng đối tượng.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, tài lộc của bản thân bạn đang thăng hạng.

Sức Khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, bạn đang đầu tư học hỏi cách chế biến bữa ăn dinh dưỡng.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (31/7/2023): Tỵ có vận kim tiền, Thìn sự nghiệp hanh thông, Sửu vận đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Bước sang ngày mới, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (31/7/2023): Tỵ có vận kim tiền, Thìn sự nghiệp hanh thông, Sửu vận đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá hanh thông, bằng phẳng. Bản mệnh được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Dù quá trình thực hiện khó tránh khỏi khó khăn, song kết quả cuối cùng sẽ giúp bản mệnh khẳng định vị thế.

Tiếc là trong ngày này tuổi Sửu dễ phải đón nhận những tổn thương tình cảm. Có vẻ như những hi sinh của bản mệnh trong suốt thời gian qua không được coi trọng, đối phương vẫn sẵn lòng làm những hành động khiến bản mệnh đau lòng.

Người độc thân không nên vội vàng tin theo lời ngon tiếng ngọt của những đối tượng mình chưa hiểu rõ. Hãy tiếp tục dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau chứ đừng nên đốt cháy giai đoạn quá nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Tử vi hôm nay, thứ Hai (31/7/2023): Tỵ có vận kim tiền, Thìn sự nghiệp hanh thông, Sửu vận đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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