Đúng 15h chiều nay, thứ Hai (31/7/2023): 3 con giáp mưu sự bấp bênh, cẩn thận tai ương, vận đen đeo bám vào cuối ngày

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 14:12

Tử vi ngày cuối cùng của tháng 7 cho thấy, 3 con giáp sau không được may mắn cho lắm, cần đề phòng công việc xung quanh.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, tuổi Dậu cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Dường như bản mệnh quá tập trung vào công việc nên đã dồn hết trách nhiệm cho nửa kia, khiến đối phương luôn ở trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.

Những người còn trẻ có thể nảy sinh mâu thuẫn với người thân của mình. Trước khi đưa ra bất cứ lời phản bác nào, hãy lắng nghe ý kiến của người đi trước, bởi họ giàu kinh nghiệm hơn bản mệnh, có cái nhìn về nhiều vấn đề toàn diện hơn bản mệnh.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu để tiến hành những công việc trọng đại. Vì thế, bản mệnh nên hạn chế thực hiện việc lớn trong ngày hôm nay, nếu được thì hãy lùi sang ngày khác thích hợp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 15h chiều nay, thứ Hai (31/7/2023): 3 con giáp mưu sự bấp bênh, cẩn thận tai ương, vận đen đeo bám vào cuối ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu 

Cuối ngày là thời gian không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Đúng 15h chiều nay, thứ Hai (31/7/2023): 3 con giáp mưu sự bấp bênh, cẩn thận tai ương, vận đen đeo bám vào cuối ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tính khí hơi khác thường, dễ nổi nóng.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Tỵ thích công việc theo ý bản thân, tính tình dễ nổi nóng.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn thích khám phá và tìm hiểu đa dạng đối tượng.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, tài lộc của bản thân bạn đang thăng hạng.

Sức Khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, bạn đang đầu tư học hỏi cách chế biến bữa ăn dinh dưỡng.

Đúng 15h chiều nay, thứ Hai (31/7/2023): 3 con giáp mưu sự bấp bênh, cẩn thận tai ương, vận đen đeo bám vào cuối ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (31/7/2023): Tỵ có vận kim tiền, Thìn sự nghiệp hanh thông, Sửu vận đào hoa nở rộ

Tử vi hôm nay, thứ Hai (31/7/2023): Tỵ có vận kim tiền, Thìn sự nghiệp hanh thông, Sửu vận đào hoa nở rộ

Theo tử vi hôm nay (31/7), những con giáp sau vận trình tài lộc, tình cảm, sự nghiệp đều hanh thông vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 26 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 11 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi