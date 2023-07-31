Đúng 15h chiều nay, thứ Hai (31/7/2023): 3 con giáp mưu sự bấp bênh, cẩn thận tai ương, vận đen đeo bám vào cuối ngày

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, tuổi Dậu cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Dường như bản mệnh quá tập trung vào công việc nên đã dồn hết trách nhiệm cho nửa kia, khiến đối phương luôn ở trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu để tiến hành những công việc trọng đại. Vì thế, bản mệnh nên hạn chế thực hiện việc lớn trong ngày hôm nay, nếu được thì hãy lùi sang ngày khác thích hợp hơn.

Những người còn trẻ có thể nảy sinh mâu thuẫn với người thân của mình. Trước khi đưa ra bất cứ lời phản bác nào, hãy lắng nghe ý kiến của người đi trước, bởi họ giàu kinh nghiệm hơn bản mệnh, có cái nhìn về nhiều vấn đề toàn diện hơn bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cuối ngày là thời gian không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tính khí hơi khác thường, dễ nổi nóng.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Tỵ thích công việc theo ý bản thân, tính tình dễ nổi nóng.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn thích khám phá và tìm hiểu đa dạng đối tượng.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, tài lộc của bản thân bạn đang thăng hạng.

Sức Khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, bạn đang đầu tư học hỏi cách chế biến bữa ăn dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.