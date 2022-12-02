Chúc mừng 3 con giáp trong 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12) may mắn liên miên, vận trình xuôi thuận, thăng tiến bất ngờ, ĐỤNG Ở ĐÂU TIỀN RA Ở ĐẤY

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 11:08

3 ngày tới đây các con giáp được Thần may mắn ‘chống lưng’, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12) của tuổi Ngọ rất may mắn khi tiền bạc như ý, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền đặc biệt là các công việc làm thêm.

 

Vậy nhưng tình yêu lại không được bền chặt do cả hai bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Hãy khéo léo giải quyết nếu không chuyện tình này rất dễ đổ vỡ.

Tuần này bạn nên thay đổi không khí bằng việc đi chơi ở đâu đó với gia đình để thắt chặt thêm tình cảm.

Chúc mừng 3 con giáp trong 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12) may mắn liên miên, vận trình xuôi thuận, thăng tiến bất ngờ, ĐỤNG Ở ĐÂU TIỀN RA Ở ĐẤY - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12) của tuổi Ngọ rất may mắn khi tiền bạc như ý, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền đặc biệt là các công việc làm thêm. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12) ngoài chuyện tiền bạc, tình duyên của tuổi Hợi cũng vô cùng hanh thông. Đừng để cho những chuyện không đâu, những thị phi không đáng có chia rẽ tình cảm của hai người nhé. Hãy là một người nghị lực, hết lòng tin tưởng đối phương thì sẽ có được sự tin tưởng ngược lại. Người độc thân sẽ sớm có được tình yêu như ý còn ai đang có gia đình đang sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn không có gì phải phàn nàn.

 

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12), đường công danh tuổi Mùi vô cùng phát đạt, nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền và cơn mưa lời khen. Tiếp tục phát huy tinh thần như này bạn nhé, đảm bảo Tết tới bạn sẽ được thưởng một khoản hậu hĩnh đấy.

Bạn nên tiết chế tính cách nóng giận đặc biệt trong mối quan hệ gia đình. Đừng khiến mọi người đặc biệt là cha mẹ thêm bận lòng về bạn.

  

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi mùi

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