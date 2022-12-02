Tử vi 2/12/2022, đích thị là ‘con cưng’ Thần Phật được chiếu soi, 3 tuổi này rủng rỉnh của ăn của để, trúng ngay túi vàng giàu to, vận mệnh khai thông, giàu hơn tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 06:39

Tử vi 2/12/2022, 3 con giáp này ăn lộc lớn của Thần Tài, cuộc sống lên hương, giàu không kể xiết.

Tuổi Tỵ

Tử vi 2/12/2022 con đường đầu tư của người cầm tinh Rắn sẽ có rất nhiều khởi sắc. Vị Thần ban lộc, dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua, tuổi này có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi này khổ tận cam lai, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

Nếu tập trung đầu tư, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, chuyện giàu có chỉ trong tầm tay. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này dần rũ bỏ những xui xẻo đã đeo bám họ thời gian qua.

Tử vi 2/12/2022, đích thị là ‘con cưng’ Thần Phật được chiếu soi, 3 tuổi này rủng rỉnh của ăn của để, trúng ngay túi vàng giàu to, vận mệnh khai thông, giàu hơn tỷ phú - Ảnh 1
Tử vi 2/12/2022 con đường đầu tư của người cầm tinh Rắn sẽ có rất nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng phải chú ý trong chi tiêu. Cần có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, tránh tiêu hoang xài phí mà khiến tài khí hao tổn, thậm chí rơi cảnh nợ nần vay mượn.

Tuổi Mùi

Ngay từ đầu tháng, tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Thần Phật cưng như trứng, tử vi 2/12/2022 quý nhân cũng giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn.

Tử vi 2/12/2022, đích thị là ‘con cưng’ Thần Phật được chiếu soi, 3 tuổi này rủng rỉnh của ăn của để, trúng ngay túi vàng giàu to, vận mệnh khai thông, giàu hơn tỷ phú - Ảnh 2
Tử vi 2/12/2022 quý nhân cũng giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường chăm chỉ, cần cù nhưng ít nói. Họ không giỏi biểu đạt cảm xúc. Con giáp này luôn cố gắng tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi mọi người dành thời gian để hưởng thụ, tuổi Thân vẫn tận dụng hết mọi giây phút để học hỏi, rèn luyện bản thân. Con giáp này chẳng bao giờ kêu ca về khó khăn hay vất vả trong công việc.

Tử vi 2/12/2022, dù làm ngành nghề gì, tuổi Thân cũng có thể kiếm bộn tiền và sống không cần phải lo nghĩ nhiều.

Hoàn cảnh vất vả, thiếu thốn thuở hàn vi sẽ tạo nên ý chí, quyết tâm làm giàu của tuổi Thân. Dù cuộc sống sau này có giàu sang, phú quý, con giáp này vẫn sẽ giữ lối sống tiết kiệm, đơn giản. Nhìn vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết tuổi Thân có tiềm lực kinh tế mạnh.

Chính nhờ những yếu tố này mà con giáp này sẽ thực sự khởi sắc, Thần Phật phù hộ, thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều có đủ, nếu bạn không tranh thủ nắm bắt cơ hội đầu tư để tăng lời lãi cho bản thân thì thật sự rất uổng phí đấy.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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