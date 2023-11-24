Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 25/11/2023, tài vận cực kì rực rỡ, đón vinh hoa phú quý, cuộc sống viên mãn như ý

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân biết cách lắng nghe người khác.

Công việc: Người tuổi Thân công việc trở nên nhẹ nhàng với bạn, dành thời gian lớn học hỏi kĩ năng mềm.

Tình cảm: Bạn là người chân thành, luôn mang nhiều niềm vui với đối phương, cả hai chân thành dành tình cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn biết cách giữ tài lộc trở nên có thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Sức khoẻ: Thoải mái cho cuộc sống, du lịch nghĩ dưỡng nhiều ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 25/11/2023 hôm nay, tuổi Ngọ dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến công việc trì trệ, hiệu quả bị giảm sút. Thời điểm này nếu bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, tiết chế thái độ khi giao tiếp với mọi người thì mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Chuyện tình cảm trong ngày không được suôn sẻ. Con giáp này và nửa kia thường xuyên nảy sinh bất đồng trong quan điểm sống, đôi bên không chịu lắng nghe và đều cho rằng suy nghĩ của mình đúng, dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.