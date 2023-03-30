Chúc mừng 3 con giáp sắp PHÁT TÀI vào đầu tuần tới (03/04), nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, tiền đổ về đầy túi, khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 17:19

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tuần tới (03/04), 3 con giáp này đón nhiều tin vui bất ngờ. Công việc trong ngày tiến triển rất thuận lợi.

Tuổi Mão

Chúc mừng 3 con giáp sắp PHÁT TÀI vào đầu tuần tới (03/04), nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, tiền đổ về đầy túi, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa  

Người tuổi Mão có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Họ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mão thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.

Người tuổi Mão là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Vì vậy đầu tuần tới (03/04), tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Mão. Trong năm nay người tuổi Mão không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, họ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế.

Tuổi Mùi 

Đường tài lộc của người tuổi Mùi được dự báo khá vượng ngay đầu tuần tới (03/04) nhờ được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Đây là tín hiệu tích cực cho những người làm công việc kinh doanh, đầu tư buôn bán. Bản mệnh có thể mạnh dạn đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. 

 

Nguồn cảm hứng làm việc của bạn cũng được nâng cao trong tuần này khi bản mệnh đang có cơ hội được làm công việc mình yêu thích, trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

 

Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời đến bản mệnh xây dựng và gắn kết các mối quan hệ xung quanh mình. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn không chỉ trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà còn nhận được nhiều sự chú ý đến từ cấp trên hoặc quý nhân. 

 

Đồng thời, bạn còn khá may mắn khi iên tiếp được tiếp xúc với những công việc tay trái giúp tăng thêm thu nhập. Hãy tìm cách cân bằng thời gian cho công việc chính và phụ, giúp tiền đổ về đầy túi. 

Tuổi Thân

Chúc mừng 3 con giáp sắp PHÁT TÀI vào đầu tuần tới (03/04), nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, tiền đổ về đầy túi, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Thân dễ tính, thông minh, giỏi nắm bắt cơ hội đầu tuần tới (03/04) tới công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn hơn.

Trong 12 con giáp, người cầm tinh con khỉ thường chỉ biết dựa vào sức lực của bản thân, họ rất chịu khó nên sau khi vượt qua được những ngày tháng khó khăn, việc kiếm tiền sau này sẽ rất dễ dàng. Nếu biết chịu khổ trước sướng sau, họ càng thuận lợi về đường công danh sự nghiệp khi bước vào tuổi trung niên.

Người tuổi Thân rất biết cố gắng nhưng đôi khi cũng cần chút vận may để những ý tưởng trong đầu họ trở nên có giá trị.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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