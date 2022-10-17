Chúc mừng 3 con giáp được Quý Nhân độ mệnh trong 10 ngày cuối tháng 10, giàu càng thêm giàu, tài sản kếch xù chất đầy từ nhà ra ngõ

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp có Quý Nhân lâm môn, tiền tài lẫn danh vọng đều có đủ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 10, tài vận của người tuổi Dậu cực vượng. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp cứ thế đi lên, phú quý gõ cửa, tiền bạc đến nhà. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số tăng lên ầm ầm.

Được Thần Tài phù hộ, người tuổi này càng làm ăn càng phất phát, sự nghiệp ngày một hanh thông. Ngoài ra, con giáp này cũng có cuộc hôn nhân hài hòa, nồng thắm. Được bạn đời ủng hộ, bạn sẽ có thêm động lực để làm việc và đạt được những thành công mới.

Chúc mừng 3 con giáp được Quý Nhân độ mệnh trong 10 ngày cuối tháng 10, giàu càng thêm giàu, tài sản kếch xù chất đầy từ nhà ra ngõ - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 10, tài vận của người tuổi Dậu cực vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp có nói, những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Tỵ tự tin vào khả năng của mình, họ biết được chỉ cần toàn tâm toàn lực vào điều gì đó, ắt hẳn sẽ thành công.

Đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 10, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ngoài ra họ còn gặp được nhiều may mắn giúp mọi thứ thăng hoa rực rỡ, tuổi Tỵ không thành Phượng cũng thành Rồng.

Chúc mừng 3 con giáp được Quý Nhân độ mệnh trong 10 ngày cuối tháng 10, giàu càng thêm giàu, tài sản kếch xù chất đầy từ nhà ra ngõ - Ảnh 2
Đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 10, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ trong 10 ngày cuối tháng 10, vô cùng rực rỡ, đường công danh nở rộ, tài chính tăng lên đều đều. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được cấp trên công nhận. Bạn đối mặt với nhiều thử thách nhưng vẫn vượt qua dễ dàng và được cấp trên khen ngợi hết lời.

Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về trong thời điểm này. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay được thực hiện suôn sẻ, đạt thành tựu hơn bản thân mong đợi. Phú quý theo chân, may mắn lại gần nên càng về cuối năm Ngọ càng vượng phát, muốn nghèo cũng không được.

Chúc mừng 3 con giáp được Quý Nhân độ mệnh trong 10 ngày cuối tháng 10, giàu càng thêm giàu, tài sản kếch xù chất đầy từ nhà ra ngõ - Ảnh 3
Vận trình của tuổi Ngọ trong 10 ngày cuối tháng 10, vô cùng rực rỡ, đường công danh nở rộ, tài chính tăng lên đều đều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 18/10/2022, TÀI LỘC quy về một mới, 3 con giáp vận trình lên hương, Thần Phật che chở làm giàu, tiền nhiều vô kể, tiền của dư dôi

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Theo tử vi ngày 18/10/2022, 3 con giáp này được Thần Phật che chở nên số mệnh dát vàng, làm 1 hưởng 10, thành công vượt trội.

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