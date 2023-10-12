Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong năm 2024: Tài lộc tăng phơi phới, giàu có muôn phần, Quý Nhân bám lấy chẳng buông

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 19:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài phù trợ, thu nhập tăng dồi dào trong năm 2024.

Tuổi Dần 

Hãy bỏ qua những khốn khó, xui xẻo của thời gian vừa qua, trong năm 2024 sự nghiệp của Dần sẽ khởi sắc vượt bậc. Ngoài thu nhập từ công việc hiện tại, Dần còn kiếm thêm tiền từ các khoản đầu tư mới và tiền thưởng của cấp trên giúp túi tiền của họ lúc nào cũng rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của Dần trong thời điểm này cũng rất tốt đẹp, vợ chồng đôi lứa mặn nồng viên mãn. Hãy chuẩn bị tinh thần để tận hưởng chuyến du lịch xa cùng người thân yêu, hai bạn sẽ có những phút giây tươi vui, ấm áp đáng nhớ.

Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong năm 2024: Tài lộc tăng phơi phới, giàu có muôn phần, Quý Nhân bám lấy chẳng buông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người chăm ngoan, cần cù bù thông minh nên con giáp này được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến. Sự tỉ mỉ trong công việc chính là ưu điểm giúp bạn luôn được giao những trọng trách. Trong năm 2024, cấp trên vì tín nhiệm mà có ý định tăng lương cho bạn. Hãy nhận may mắn này và làm việc hết tinh thần và năng lực nhé.

Tình duyên nở rộ, cuối cùng thì bạn cũng đã tìm được người trong mộng rồi. Hãy cố gắng trân trọng mối quan hệ này vì đây thực sự là người không chỉ hợp về tình cảm mà còn luôn cho bạn những quyết định sáng suốt trong công việc. Tương lai hai người ở bên nhau cuộc sống chỉ có giàu sang, phú quý.

Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong năm 2024: Tài lộc tăng phơi phới, giàu có muôn phần, Quý Nhân bám lấy chẳng buông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vốn dĩ là người có nhiều phúc khí nhất nhưng tuổi Hợi cũng không thể tránh khỏi những xui xẻo không đáng có. Trong năm cũ, tài vận của tuổi Hợi có nhiều trục trặc, khiến họ vô cùng phiền não.

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính tình đôn hậu nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Nếu lỡ gặp phải khó khăn, thử thách thì cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần vững lòng và không thay đổi thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ.

Trong năm 2024, vận may bắt đầu trở lại với tuổi Hợi, giúp họ có thể giải quyết những rắc rối đang tồn đọng. Dự kiến thời điểm này tuổi Hợi sẽ có bước đột phá về tài chính cũng như chất lượng cuộc sống. Nhìn chung, tuổi Hợi là một trong những con giáp không lo có cuộc sống vất vả, từ trung niên trở về sau chỉ việc hưởng phước và an nhàn tuổi già.

Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong năm 2024: Tài lộc tăng phơi phới, giàu có muôn phần, Quý Nhân bám lấy chẳng buông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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