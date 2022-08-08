Chưa đầy 8 tiếng nữa, 3 con giáp được ghi danh trong SỔ VÀNG của Thần Tài, TIỀN TÀI ĐẮP ĐỐNG, lộc phát liên miên, giàu sang vô cùng

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 19:42

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp được ghi danh trong sổ tài lộc của Thần Tài, dự đoán thời gian sắp tới ăn nên làm ra, tiền của vào nhà tới tấp không thôi.

Tuổi Ngọ

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp vào những ngày đầu tháng, người tuổi Ngọ được gặp quý nhân và tránh được khá nhiều tai họa lớn nhỏ trong sự nghiệp cũng như tiền bạc.

Bạn luôn là chính mình và bạn không đặt hy vọng của mình vào người khác. Bạn luôn tiến về phía trước và luôn cống hiến hết mình. Bạn năng nổ và tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn luôn được quý nhân ưu ái và luôn được quý nhân giúp đỡ.

Chưa đầy 8 tiếng nữa, ngôi sao may mắn quay trở lại, bầu trời của Ngọ sẽ hạnh phúc, tiếp tục được quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục. Bạn ​​sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài và trở nên giàu có trên đường làm ăn. Những người may mắn trong chuyện tiền bạc thì đầu tháng dễ mà được người khác trả nợ hoặc trả được nợ, nhẹ hết cả người. Quan trọng là bạn phải suy nghĩ tích cực và bớt cáu gắt thì thần Tài mới dám gõ cửa.

Chưa đầy 8 tiếng nữa, 3 con giáp được ghi danh trong SỔ VÀNG của Thần Tài, TIỀN TÀI ĐẮP ĐỐNG, lộc phát liên miên, giàu sang vô cùng - Ảnh 1
Con giáp Ngọ sẽ có con đường vượng phát vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người chăm chỉ, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chưa đầy 8 tiếng nữa là thời điểm người tuổi Dần có cơ hội làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới, đặc biệt là người tuổi Dần sinh năm 1962 và 1974.

Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt. Đặc biệt, nếu đã chăm chỉ làm thêm công việc tay trái thì đây là lúc bản mệnh được hưởng thành quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thậm chí tuổi Dần còn có thể nắm được cơ hội phát tài bất ngờ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng nhất là lúc tài lộc đang tăng cao.

Chưa đầy 8 tiếng nữa, 3 con giáp được ghi danh trong SỔ VÀNG của Thần Tài, TIỀN TÀI ĐẮP ĐỐNG, lộc phát liên miên, giàu sang vô cùng - Ảnh 2
Chưa đầy 8 tiếng nữa là thời điểm người tuổi Dần có cơ hội làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chưa đầy 8 tiếng nữa, Thần Tài trợ vận ghi rõ trong sổ vàng, chuyện tiền bạc đối với tuổi Tỵ dần khởi sắc. Người làm công ăn lương có thời gian an nhàn, được hưởng lộc ăn uống.

Áp lực công việc của tuổi Tỵ cũng giảm xuống giúp con giáp này có thời gian nghỉ ngơi. Người làm ăn buôn bán cũng thu về nhiều tài lộc, có thể mở rộng quy mô kinh doanh.

Tuổi Tyh cũng có nhiều bạn bè xung quanh, được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, không gặp khó khăn. Tử vi dự báo rằng tuổi Tỵ sẽ sớm thăng tiến, đạt được vị trí nổi bật trong công việc, tài khoản ngân hàng không ngừng nhảy số.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), vận xui tán đi, tiền tài quấn thân, 3 con giáp lộc lá về chật túi, cuộc sống tràn ngập yêu thương, gia đạo yên ấm, may mắn bủa vây

Đúng 3 giờ chiều mai (9/8), vận xui tán đi, tiền tài quấn thân, 3 con giáp lộc lá về chật túi, cuộc sống tràn ngập yêu thương, gia đạo yên ấm, may mắn bủa vây

Tử vi 2022 chỉ rõ, dù thời điểm trước đó 3 con giáp không có nhiều vận may, nhưng từ sau ngày mai, những người này vừa có thu nhập rủng rỉnh lại vừa có tình duyên ấm nồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng