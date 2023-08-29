Chú ý: Từ ngày 30/8 đến 10/9, 3 con giáp nhận quà bất ngờ, may mắn gõ cửa, chuyện vui tới tấp, tiền bạc nhiều khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 09:56

Tử vi dự đoán, từ ngày 30/8 đến 10/9, những con giáp này có quà bất ngờ, chuyện vui ùn ùn kéo đến, làm việc gì cũng êm xuôi, thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Từ ngày 30/8 đến 10/9 là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Công việc thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn. Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Tuy tiền bạc không quá dồi dào nhưng Tị hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua.

Nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Con giáp này nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Chú ý: Từ ngày 30/8 đến 10/9, 3 con giáp nhận quà bất ngờ, may mắn gõ cửa, chuyện vui tới tấp, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày 30/8 đến 10/9 là thời điểm mà bản mệnh nhận được nhiều tin vui nhất trong công việc nhờ Chính Quan độ mệnh. Những ai đang chờ đợi tin tức từ thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi sẽ được phản hồi sớm, đa phần là phản hồi tích cực, may mắn, người kinh doanh cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn. Tuổi này cần chăm sóc công việc chính nhiều hơn nếu như muốn tiền bạc phát triển.

Đây là thời điểm cát khí vượng, nguồn thu nhập có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tốt cho việc cầu tài, thi cử, con giáp này cần phải nhanh chóng nắm bắt. Vận trình tình cảm của tuổi Thân đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Con giáp này được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bản mệnh sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Chú ý: Từ ngày 30/8 đến 10/9, 3 con giáp nhận quà bất ngờ, may mắn gõ cửa, chuyện vui tới tấp, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho công việc của con giáp này từ ngày 30/8 đến 10/9. Ngọ đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới. Bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, càng bị đè nén càng phát huy được năng lực thực sự. Lộc đổ về khá ổn áp, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, điều này có nghĩa dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt. Tuổi Ngọ hãy xác định lại mục tiêu phía trước của mình, tranh thủ kiếm tiền thì tuần này là thời điểm đẹp nhất.

Về phương diện tình cảm, người độc thân có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Nếu chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bản mệnh sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Chú ý: Từ ngày 30/8 đến 10/9, 3 con giáp nhận quà bất ngờ, may mắn gõ cửa, chuyện vui tới tấp, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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