Chủ nhân có bàn tay này cả đời giàu sang, phú quý đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 12/09/2016 14:05

Những người có đôi bàn tay này thường khiến nhiều người ganh tị khi có cuộc sống đủ đầy, chẳng lo thiếu thốn gì.

Các gò trên bàn tay nổi cao đầy đặn

Chủ nhân có bàn tay này cả đời giàu sang, phú quý đủ đầy - Ảnh 1
Bàn tay phú quý giàu sang

Nếu chủ nhân sở hữu bàn tay thế này thì đây là dấu hiệu của người tài trí, giỏi giang, có thể làm việc lớn. Vì vậy mà khi họ có thành công rực rỡ cũng không là điều khó hiểu

Màu sắc của lòng bàn tay

Chủ nhân có bàn tay này cả đời giàu sang, phú quý đủ đầy - Ảnh 2

Lòng bàn tay màu sắc hồng hào chứng tỏ đây là người có sức khỏe tốt.

Điều này cũng nói lên họ không bị ảnh hưởng bởi những buồn phiền trong cuộc sống.

Và da dẻ cũng thể hiện cuộc sống tiền bạc rất đủ đầy, không bao giờ thiếu thốn.

Các ngón tay cân đối

Chủ nhân có bàn tay này cả đời giàu sang, phú quý đủ đầy - Ảnh 3

Nếu giữa các ngón tay không có kẻ hở thì chủ nhân là người rất biết quản lý tiền bạc.

Họ luôn suy tính rất kỹ càng trước khi hành động. Ngược lại với người có bàn tay nhiều kẻ hở thì sẽ có cuộc sống gặp nhiều trở ngại hơn.

Chỉ tay sắc nét

Chủ nhân có bàn tay này cả đời giàu sang, phú quý đủ đầy - Ảnh 4
Bàn tay phú quý đầy đủ

Đường chỉ tay thể hiện tài trí và ứng xử của chủ nhân. Nếu đường chỉ tay rõ nét thì đó là người có đầu óc, logic.

Họ luôn có thể cân bằng cuộc sống của bản thân. Vì vậy, họ luôn được người khác tin tưởng và giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Cuộc sống sung túc phú quý không khó để họ có được.

Bàn tay có chữ M

Chủ nhân có bàn tay này cả đời giàu sang, phú quý đủ đầy - Ảnh 5

Chữ M này được kết hợp từ đường tâm đạo, trí đạo, số mệnh và sinh mệnh. Và theo nhiều nghiên cứu thì số lượng người có chỉ tay này không nhiều.

Đây là đường chỉ tay của người lãnh đạo tài ba với những thành công rực rỡ. Và họ luôn được quý nhân phù trợ.

Họ luôn gặp may mắn và cố gắng phát huy hết ưu điểm của bản thân để ngày một thành công hơn.

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