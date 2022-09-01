Chờ đúng 16h16p hôm nay (1/9), tin vui ập đến, cả 3 con giáp này vượng khí ngút trời, hốt vàng hốt bạc, tài lộc ùa về tới tấp, 'chuyển mình' thành công, thăng hoa khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 09:31

Đúng 16h16p hôm nay (1/9), những con giáp gặp nhiều may mắn nhất này nên tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Cái tên đầu tiên trong top 3 con giáp may mắn trong thời gian này là tuổi hợi. Trong suốt thời gian qua, những người tuổi Hợi đã luôn làm việc chăm chỉ. Họ đã dành hết thời gian và năng lượng của mình cho công việc. Thậm chí, sự nỗ lực hết sức, hết mình của tuổi Hợi đã khiến người xung quanh phải nể phục.

Nhưng rất tiếc, những gì tuổi Hợi nhận được lại chưa xứng với những gì họ bỏ ra. Rất may, từ 16h16p ngày 1/9/2022, cục Tam Hợp sẽ giúp người tuổi Hợi thoát khỏi vận rủi. Sự may mắn sẽ ập đến và giúp những người thuộc một con giáp này dễ dàng làm giàu, có cuộc sống hạnh phúc và thậm chí là đạt đỉnh cao của cuộc sống, khiến người xung quanh phải ghen tị.

Tuy nhiên, dù có đạt được bao nhiêu thành tích thì người tuổi Hợi cũng không nên khoe khoang. Hãy nghĩ rằng “núi cao còn có núi cao hơn”. Đặc biệt, sự khiêm tốn sẽ giúp người khác nể phục để người tuổi Hợi thêm gặt hái nhiều thành công.

Chờ đúng 16h16p hôm nay (1/9), tin vui ập đến, cả 3 con giáp này vượng khí ngút trời, hốt vàng hốt bạc, tài lộc ùa về tới tấp, 'chuyển mình' thành công, thăng hoa khó ai bì kịp - Ảnh 1
Từ 16h16p ngày 1/9/2022, cục Tam Hợp sẽ giúp người tuổi Hợi thoát khỏi vận rủi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, trong 12 con giáp, gà là loài động vật kiếm ăn từ đất. Vì vậy, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn khi đồng hồ điểm 16h16p hôm nay (1/9). Cơ hội kiếm tiền dễ đến với người tuổi Dậu vào thời gian này. Người tuổi Dậu cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn các năm khác. Nói chung, đường tài lộc và công danh của người tuổi Dậu trong năm Tân Sửu rất hanh thông.

Người tuổi Dậu thường hay gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng kể từ thời gian này, sự hòa hợp giữa trời đất và số mệnh giúp họ không phải lo lắng về điều đó.

Bằng cách này hay cách khác, tài lộc sẽ đến với người tuổi Dậu, họ có thể có một khoản tích lũy lớn. Lời khuyên cho người tuổi Dậu là nên biết cách tiết kiệm, bớt các khoản chi tiêu xã giao không cần thiết.

Chờ đúng 16h16p hôm nay (1/9), tin vui ập đến, cả 3 con giáp này vượng khí ngút trời, hốt vàng hốt bạc, tài lộc ùa về tới tấp, 'chuyển mình' thành công, thăng hoa khó ai bì kịp - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn khi đồng hồ điểm 16h16p hôm nay (1/9). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Bởi vậy, nếu sinh ra lỡ không được “ngậm thìa bạc” thì họ cũng sẽ quyết tâm làm mọi cách để đổi đời.

Đa phần những người tuổi Tý khá may mắn và hưởng được nhiều tài phúc. Họ là những người có tầm nhìn xa nên thường đi đầu trong mọi xu hướng, có số làm lãnh đạo. Đó là cơ hội làm giàu đến không ngừng.

Những người tuổi Tý thường được ví như có “nhãn thần”, họ nhìn được đâu là cơ hội tốt và không bao giờ bỏ qua. Tinh thần lạc quan và tích cực cũng giúp tuổi Tý xây dựng cuộc sống của mình tốt hơn. Khi đồng hồ điểm 16h16p ngày 1/9/2022, đường công danh sự nghiệp của họ ngày càng phát triển hơn, xứng đáng có được một cuộc đời ‘vạn người mê’.

Chờ đúng 16h16p hôm nay (1/9), tin vui ập đến, cả 3 con giáp này vượng khí ngút trời, hốt vàng hốt bạc, tài lộc ùa về tới tấp, 'chuyển mình' thành công, thăng hoa khó ai bì kịp - Ảnh 3
Đa phần những người tuổi Tý khá may mắn và hưởng được nhiều tài phúc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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