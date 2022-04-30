Chờ 4 ngày nữa, 3 con giáp này được thần Tài che chở 'rót lộc' đầy túi, tình duyên lẫn tài lộc 'đua nở'

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 13:32

Được thần Tài đưa đường chỉ lối, 3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội bước vào thế giới của đại gia, đếm tiền mỏi tay khi qua 4 ngày nữa.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo, qua 4 ngày nữa sẽ là thời gian “tiền vô như nước” với người tuổi Ngọ. Con giáp liên tiếp gặp vận may trong đầu tư và kinh doanh. Vấn đề tài chính cũng nhờ đó mà được cải thiện hơn rất nhiều, bạn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuy nhiên, thời điểm này, bạn cần lưu ý giảm bớt những căng thẳng, áp lực để giữ cho đầu óc được thoải mái, thư giãn vì những vấn đề tâm lý đang gặp phải. Về chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Ngọ có thể sẽ sớm được người khác giới thiệu cho ý trung nhân.

Chờ 4 ngày nữa, 3 con giáp này được thần Tài che chở 'rót lộc' đầy túi, tình duyên lẫn tài lộc 'đua nở' - Ảnh 1
Tử vi dự báo, qua 4 ngày nữa sẽ là thời gian “tiền vô như nước” với người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước qua 4 ngày nữa, tuổi Mùi có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp.

Ngoài ra, khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mùi còn giúp bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy. Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc thăng hoa, thu được không ít tiền bạc về tay ngay từ thời điểm này.

Chờ 4 ngày nữa, 3 con giáp này được thần Tài che chở 'rót lộc' đầy túi, tình duyên lẫn tài lộc 'đua nở' - Ảnh 2
Bước qua 4 ngày nữa, tuổi Mùi có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qua 4 ngày nữa là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở.

Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dậu được xếp vào danh sách 3 con giáp phát tài. Bản mệnh còn đón tin vui về đường tình duyên khi có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Chờ 4 ngày nữa, 3 con giáp này được thần Tài che chở 'rót lộc' đầy túi, tình duyên lẫn tài lộc 'đua nở' - Ảnh 3
Qua 4 ngày nữa là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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