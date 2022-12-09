Chịu khổ thêm thời gian ngắn nữa thôi, bước sang năm mới Quý Mão 2023, top 3 con giáp lộc lá dễ trúng số đổi đời, không còn lo nghèo đói

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 20:19

Tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy, đây sẽ là một năm vô cùng may mắn với người được gọi tên trong danh sách sau.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường phải đối mặt với không ít biến cố thăng trầm trong cuộc sống, từ khi sinh ra đã sống cuộc đời bấp bênh, bôn ba, gập ghềnh. Thực sự những người này vất vả, không được nhờ cậy gia đình, tiền bạc có lúc dư dả nhưng lại có lúc trắng tay.

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Chịu khổ thêm thời gian ngắn nữa thôi, bước sang năm mới Quý Mão 2023, top 3 con giáp lộc lá dễ trúng số đổi đời, không còn lo nghèo đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi năm 2023, công danh sự nghiệp của bản mệnh từng bước đi vào ổn định, thành tựu gặt hái được cũng nhiều thêm. Có không ít cơ hội kiếm tiền trao tay thế nên chuyện tiền bạc không còn là vấn đề, cuộc sống dư dả.

Vận quý nhân khá vượng vào năm này, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

Tuổi Dần

Xem tử vi 2023, thoát khỏi hạn năm tuổi giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Chịu khổ thêm thời gian ngắn nữa thôi, bước sang năm mới Quý Mão 2023, top 3 con giáp lộc lá dễ trúng số đổi đời, không còn lo nghèo đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Bước sang năm 2023, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Thìn

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023 này chính là người tuổi Thìn. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Thìn vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Chịu khổ thêm thời gian ngắn nữa thôi, bước sang năm mới Quý Mão 2023, top 3 con giáp lộc lá dễ trúng số đổi đời, không còn lo nghèo đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Thìn đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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