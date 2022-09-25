NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), tuổi Tý có Chính Tài độ mệnh nên vận tài lộc trong ngày khá sáng, kinh doanh buôn bán có lời. Bản mệnh có thể triển khai ra mắt sản phẩm mới trong ngày hôm nay, nhất là những món hàng Tết, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bạn.

Công việc vẫn duy trì hoạt động nhịp dàng, các dự tính đều khá chính xác giúp bạn chủ động điều tiết được lịch trình của mình. Thêm vào đó, hôm nay là cơ hội tốt để những người tuổi Tý có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc khả quan hơn.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng hài hòa, tốt đẹp. Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc se duyên lứa đôi, rất thích hợp cho việc hẹn hò hay gặp gỡ giao lưu tình cảm. Gia đình êm ấm, hòa thuận giúp bạn có được khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ bên gia đình. Chuyện tình yêu của người độc thân có thể đang mang đến dấu hiệu khả quan hơn.

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), tuổi Tý có Chính Tài độ mệnh nên vận tài lộc trong ngày khá sáng Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) tin vui tài lộc sẽ đến với tuổi Ngọ. Lúc này, công việc diễn ra khá suôn sẻ, vấn đề tài chính cũng không làm con giáp này cảm thấy lo lắng nhiều như trước nữa. Thậm chí, bản mệnh gặp khó khăn gì cũng ngay lập tức có người giúp sức.

Những người làm ăn, kinh doanh cũng sẽ có một ngày buôn may bán đắt, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, lợi nhuận khả quan. Nếu có ý định khởi nghiệp trong ngày hôm nay, con giáp này cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Cục diện Thủy sinh Mộc còn cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, con giáp này nên mở rộng lòng mình và cho đối phương một cơ hội xem sao. Biết đâu đó chính là người sinh ra để dành cho bản mệnh.

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) tin vui tài lộc sẽ đến với tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), Tuổi Dần trong ngày bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực về người ấy. Họ sẽ rất mặc cảm đấy nhé.

Công việc: Trong công việc tuổi Dần không được nhiều người giúp đỡ như đồng nghiệp nên bạn cũng rất hay cả nghĩ.

Tài chính: Mệnh chủ thời điểm này không nên suy tính về những chuyện không hay về tài chính.

Cẩn trọng: Con giáp này vẫn nên cảnh giác hơn với những người mới quen.

Con số may mắn: 12, 32

Màu sắc may mắn: Xanh, Tím

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Giờ tốt: 11h

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), Tuổi Dần trong ngày bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực về người ấy. Họ sẽ rất mặc cảm đấy nhé. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.