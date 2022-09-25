Chính xác đến 99%: NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) 3 con giáp này phúc khí tề tựu, lộc lá đầy tràn

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 21:20

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), 3 con giáp lộc lá tràn về, làm đâu ắt thắng đậm đó.

Tuổi Tý

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), tuổi Tý có Chính Tài độ mệnh nên vận tài lộc trong ngày khá sáng, kinh doanh buôn bán có lời. Bản mệnh có thể triển khai ra mắt sản phẩm mới trong ngày hôm nay, nhất là những món hàng Tết, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bạn.

 

Công việc vẫn duy trì hoạt động nhịp dàng, các dự tính đều khá chính xác giúp bạn chủ động điều tiết được lịch trình của mình. Thêm vào đó, hôm nay là cơ hội tốt để những người tuổi Tý có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc khả quan hơn.

 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng hài hòa, tốt đẹp. Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc se duyên lứa đôi, rất thích hợp cho việc hẹn hò hay gặp gỡ giao lưu tình cảm. Gia đình êm ấm, hòa thuận giúp bạn có được khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ bên gia đình. Chuyện tình yêu của người độc thân có thể đang mang đến dấu hiệu khả quan hơn.

 

Chính xác đến 99%: NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) 3 con giáp này phúc khí tề tựu, lộc lá đầy tràn - Ảnh 1

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), tuổi Tý có Chính Tài độ mệnh nên vận tài lộc trong ngày khá sáng

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) tin vui tài lộc sẽ đến với tuổi Ngọ. Lúc này, công việc diễn ra khá suôn sẻ, vấn đề tài chính cũng không làm con giáp này cảm thấy lo lắng nhiều như trước nữa. Thậm chí, bản mệnh gặp khó khăn gì cũng ngay lập tức có người giúp sức.

Những người làm ăn, kinh doanh cũng sẽ có một ngày buôn may bán đắt, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, lợi nhuận khả quan. Nếu có ý định khởi nghiệp trong ngày hôm nay, con giáp này cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Cục diện Thủy sinh Mộc còn cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, con giáp này nên mở rộng lòng mình và cho đối phương một cơ hội xem sao. Biết đâu đó chính là người sinh ra để dành cho bản mệnh.

Chính xác đến 99%: NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) 3 con giáp này phúc khí tề tựu, lộc lá đầy tràn - Ảnh 2

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) tin vui tài lộc sẽ đến với tuổi Ngọ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), Tuổi Dần trong ngày bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực về người ấy. Họ sẽ rất mặc cảm đấy nhé.

Công việc: Trong công việc tuổi Dần không được nhiều người giúp đỡ như đồng nghiệp nên bạn cũng rất hay cả nghĩ.

Tài chính: Mệnh chủ thời điểm này không nên suy tính về những chuyện không hay về tài chính.

Cẩn trọng: Con giáp này vẫn nên cảnh giác hơn với những người mới quen.

Con số may mắn: 12, 32
Màu sắc may mắn: Xanh, Tím
Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu
Giờ tốt: 11h

Chính xác đến 99%: NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch) 3 con giáp này phúc khí tề tựu, lộc lá đầy tràn - Ảnh 3

NGÀY MAI (mùng 1/9 âm lịch), Tuổi Dần trong ngày bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực về người ấy. Họ sẽ rất mặc cảm đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi 26/9 tử vi 26/9/2022 tử vi thứ 2 tử vi mùng 1/9 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch