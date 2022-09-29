Những người tuổi Dậu tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Kết thúc tháng 9, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Những người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Kết thúc tháng 9, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp. Con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Kết thúc tháng 9, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn. Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

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