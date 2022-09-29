Người tuổi Ngọ đa phần lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, người cầm tinh con Ngựa lại là người rất lạc quan, yêu đời, không nản lòng, nhụt chí trước mỗi khó khăn. Bạn luôn cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng về ngày mai tươi sáng đến tất cả mọi người.

Tuổi Ngọ cũng có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn vô cùng may mắn, thành công rực rỡ. Đây chính là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch đang còn ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cẩn trọng và tính toán kỹ trước khi làm mọi việc. Đừng vội vàng, tham lam kẻo hỏng mất việc lớn.

Ngày cuối cùng của tháng 9, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cát lành, tiền bạc về như nước. Mặt khác, tuổi Ngọ cũng có nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp rất nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc vào ngày cuối cùng của tháng 9. Nhờ Tam Hợp và có vận quý nhân, nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó khăn thì vẫn có người giúp, ngoại giao vô cùng tốt đẹp.

Những người tuổi Tuất cũng có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương sẽ sớm được đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương.

Tuổi Hợi

Thời gian trước, công việc của người tuổi Hợi khá cầm chừng, ảm đạm. Thu nhập của bạn không tăng lên trong khi các khoản chi cho các công việc đột xuất quá nhiều. Người tuổi Hợi vào ngày cuối cùng của tháng 9 thì như ''cá gặp nước'', có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Trong tử vi có nói, đại sự dễ thành nhưng nhất định phải có sự kiên trì tới cuối cùng, nếu bỏ giữa chừng thì người tuổi Hợi sẽ thất bại.

Đây cũng chính là thời điểm mang lại nhiều hi vọng cho người tuổi Hợi. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để có thể có cuộc sống thăng hoa. Dự báo những người tuổi Hợi tháng mới làm gì cũng dễ dàng thuận lợi, có đủ tiền để tậu xe mua nhà.

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