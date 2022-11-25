Chính thức bước qua tháng 12, 3 con giáp được sao trời phù hộ, vận trình tỏa sáng, đường đời thuận lợi, làm ăn phát tài, dư của ăn của để, gia đình vui vẻ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 11:16

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được phù hộ, thuận lợi làm ăn, phát tài phát lộc, gia đình hạnh phúc vào tháng 12 nhé!

Chính thức bước qua tháng 12, 3 con giáp được sao trời phù hộ, vận trình tỏa sáng, đường đời thuận lợi, làm ăn phát tài, dư của ăn của để, gia đình vui vẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, chân thành, có sao nói vậy. Họ thích một cuộc sống đơn giản và không thích xa hoa, lãng phí. Đôi khi, do quá chần chừ, tính toán, người tuổi này bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Con giáp tuổi Tuất quá thật thà nên đôi khi làm mất lòng người khác. Những người này cần cẩn trọng hơn trong khi giao tiếp.

Thời gian gần đây, người tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Không những thế, họ cũng gặp những chuyện không vui làm hao tài, tốn của. Từ tháng 12 trở đi, vận trình của con giáp tuổi Tuất dần khởi sắc.

Người tuổi này sẽ bắt đầu một công việc mới. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Tuất chốt được nhiều đơn hàng, nguồn thu tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương cũng sẽ được cấp trên trọng dụng, được bổ nhiệm làm việc ở một vị trí mới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gan dạ, dũng cảm, ham thích cạnh tranh và khá khó lường. Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này nhạy cảm, quyến rũ nhưng cũng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác.

Con giáp tuổi Dần có sự nghiệp ổn định trong tháng 12 tới. Vận trình của họ khởi sắc từng ngày. Người tuổi Dần cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt những cơ hội xung quanh. Nếu đã cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại, con giáp này cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở lĩnh vực mới.

Mặc dù, họ có thể gặp một số thói quen trong giai đoạn đầu nhưng sau khi làm quen, họ sẽ đạt được thành công vượt bậc. Người tuổi Dần nếu làm kinh doanh thì làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời gian trước. Doanh thu tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mão

Những người sinh năm Mão đa phần đều dịu dàng, bao dung và nhân hậu. Họ rất thương người và sẵn lòng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Trong công việc, con giáp này thông minh, sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi Mão có lợi thế trong đầu tư kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, sáng tạo.

Bước qua tháng 12, con giáp tuổi Mão có tài lộc vượng, gặt hái được nhiều thành công. Trong tháng này sẽ mang đến may mắn cho người tuổi này. Con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân, đạt thành tích cao và nhận được khoản thưởng lớn. Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, có cơ may chốt được đơn hàng giá trị lớn.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn vụ mua bội thu. Con giáp tuổi Mão cũng gặp một chút khó khăn nhưng được quý nhân phù trợ nên có thể biến nguy thành an.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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