Chim khách kêu vang báo hiệu QÚY NHÂN đến nhà: 3 con giáp đón nhận vận may tăng vọt, công việc tiến tới, sự nghiệp phát triển, ăn nên làm ra trong tuần cuối tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 21:18

Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cuộc sống thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh, sẽ có cơ hội đổi đời, thăng hoa trong công việc.

Tuổi Mùi

Dự báo con giáp này là người không ham danh lợi, biết chịu đựng. Tưởng chừng như đó là ưu điểm nhưng vì Chính Ấn lâm vận nên dễ trở thành nhu nhược. Bạn hay bị đồng nghiệp nhờ vả không công, rất phiền phức. Tiền bạc ổn áp nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Bạn biết sống cho bản thân mình nhiều hơn thay vì nghĩ cho người ta, đỡ tốn tiền linh tinh. Sống biết điều quá mức gặp kẻ vô tư quá cũng bằng thừa.

Đường tình cảm lâm Tương Hình nên hay uất ức, tủi hờn. Duyên là do người giữ, hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không. Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình.

Chim khách kêu vang báo hiệu QÚY NHÂN đến nhà: 3 con giáp đón nhận vận may tăng vọt, công việc tiến tới, sự nghiệp phát triển, ăn nên làm ra trong tuần cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Quý nhân Tam Hội sẽ giúp người tuổi Thân tạo được ấn tượng tốt trong công việc với đồng nghiệp, cấp trên và cả khách hàng. Thông qua các mối quan hệ xã hội, những cuộc trò chuyện, bản mệnh có thể sẽ ký kết được những hợp đồng tốt, nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp thăng tiến. Tài lộc cũng không có gì phải nghĩ ngợi, con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao thì chắc chắn sẽ có thu nhập xứng đáng. Một vài người có thêm thu nhập bên ngoài nhưng không đáng kể vì vậy vẫn nên tập trung vào công việc chính thì hơn.

 

Bản mệnh còn đón tin mừng về nhân duyên, các cặp đôi có thể bàn tính chuyện hôn nhân, còn người độc thân cũng có cơ hội gặp được người trong mộng. Nếu chưa có người yêu thì bạn nên năng tới các buổi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì có thể gặp được nhân duyên của mình trong những dịp đó.

Chim khách kêu vang báo hiệu QÚY NHÂN đến nhà: 3 con giáp đón nhận vận may tăng vọt, công việc tiến tới, sự nghiệp phát triển, ăn nên làm ra trong tuần cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng vội tin người ngoài, chẳng có mấy ai thực sự tốt với bản mệnh. Thêm vào đó, bản mệnh cần biết có thể mình đang rất tài giỏi, nhưng chắc chắn sẽ có người tài giỏi hơn vượt qua, nên hãy cố gắng từng ngày. Những thành quả con giáp này đạt được ngày hôm nay chính là nhờ bản lĩnh của mình, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Tuổi Dậu đủ bản lĩnh để vực bản thân đứng sau bao khó khăn thời gian qua.

May mắn là trên phương diện tình cảm, con giáp này được đón nhận nhiều tin vui. Gia đình sắp đón thêm thành viên mới, bệnh tật của người thân trong nhà có tiến triển tốt. Sau bao sóng gió ập tới thì đã đến lúc được bình yên rồi.

Chim khách kêu vang báo hiệu QÚY NHÂN đến nhà: 3 con giáp đón nhận vận may tăng vọt, công việc tiến tới, sự nghiệp phát triển, ăn nên làm ra trong tuần cuối tháng 4 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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