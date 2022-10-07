Chiều thứ Sáu (7/10): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp nắm chắc trong tay giấy quyết định thăng chức, tài lộc tăng vọt như vũ bão, tiêu tiền mệt nghỉ, bội thu vận đỏ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 06:55

Chiều thứ Sáu 7/10, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ, thăng chức trong tầm tay, tài lộc tăng tiến, tiêu tiền mệt nghỉ

Tuổi Tý 

Xem tử vi chiều thứ 6 ngày 7/10/2022, Tam Hội là tín hiệu tốt, đáng mong đợi với con giáp tuổi Tý trong giai đoạn này. Nhờ đó mà những mối quan hệ đang gặp nhiều trắc trở của bản mệnh đã được bình thường trở lại, nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc bạn cùng phòng.

Thiên Quan dự báo người tuổi Tý phải vững tin vào bản thân mình trong ngày hôm nay. Đây là con đường đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm thử thách nên những hi sinh hiện tại của bạn là xứng đáng. Bạn còn có cơ hội để cân bằng cuộc sống, bạn có thể dành thời gian để tu dưỡng tâm hồn, lối sống của mình. 

Chính Tài dự báo người tuổi Tý có một ngày khá may mắn về tài chính, khi bạn có được những khoản bất ngờ mà bạn không nghĩ tới. Đây là thời điểm bạn dần biết cách nắm bắt các cơ hội tiền tài đang đến và đánh dấu những tiến bộ trong việc quản lý tài chính của con giáp này.

Chiều thứ Sáu (7/10): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp nắm chắc trong tay giấy quyết định thăng chức, tài lộc tăng vọt như vũ bão, tiêu tiền mệt nghỉ, bội thu vận đỏ - Ảnh 1
Xem tử vi chiều thứ 6 ngày 7/10/2022, Tam Hội là tín hiệu tốt, đáng mong đợi với con giáp tuổi Tý trong giai đoạn này. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong chiều ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Quý nhân hỗ trợ người tuổi Dần rất nhiều trong quá trình hoàn thành các kế hoạch đặt ra. Đáng khen nhất ở chỗ con giáp này luôn biết cách để phát huy tối đa những thế mạnh sẵn có.

Tuổi Dần bộc lộ rõ sự thông minh, nhanh trí khi tìm được đường lui cho mình khi gặp vấn đề rắc rối. Điều này khiến việc thuyết phục khách hàng, hay gây ấn tượng với người khác trở nên dễ dàng hơn với bạn. Vượt qua được giai đoạn khó khăn này, bản mệnh lại có thêm niềm tin rằng trên đời này, không gì là không thể.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thần tài xuất hiện mang theo nhiều tin vui liên quan tới phương diện tài chính, có dấu hiệu tăng tiến trông thấy. Đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh sẽ có một ngày bội thu. Bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân, sở thích của mình.

Chiều thứ Sáu (7/10): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp nắm chắc trong tay giấy quyết định thăng chức, tài lộc tăng vọt như vũ bão, tiêu tiền mệt nghỉ, bội thu vận đỏ - Ảnh 2
Công việc của tuổi Dần trong chiều ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Quý nhân hỗ trợ người tuổi Dần rất nhiều trong quá trình hoàn thành các kế hoạch đặt ra. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Xem tử vi chiều ngày 7/10 của 12 con giáp cho thấy tuổi Tỵ nhờ Tam Hợp cục nên các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, con giáp này cũng gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Thời gian này bản mệnh nên ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng hoặc bàn bạc công việc thông qua đối thoại.

Con giáp này làm việc ổn định, vững vàng, có phong thái của người lãnh đạo, đáng tin cậy. Tý được đánh giá cao ở tinh thần làm việc nghiêm túc, có nguyên tắc và trách nhiệm. Bình thường bản mệnh khá trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo nên luôn đưa ra được những phương án có tính hiệu quả cao.

Cũng theo đó mà tài chính đã thoải mái hơn, kiếm được tiền nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng quan hệ xã giao. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính chỉ tạm đủ, nhưng người tuổi Tỵ đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ.

Chiều thứ Sáu (7/10): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp nắm chắc trong tay giấy quyết định thăng chức, tài lộc tăng vọt như vũ bão, tiêu tiền mệt nghỉ, bội thu vận đỏ - Ảnh 3
Xem tử vi chiều ngày 7/10 của 12 con giáp cho thấy tuổi Tỵ nhờ Tam Hợp cục nên các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, con giáp này cũng gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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