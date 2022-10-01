Chiều nay (1/10/2022), Phật Bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', xua tan mây mù, may mắn ập xuống chẳng khác gì trúng độc đắc, thu được nhiều của cải, trở thành tỷ phú trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 05:07

3 con giáp công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, giàu sang sung túc hơn người, hóa thành Rồng Phượng, có bạc tỷ trong chớp mắt.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão nổi tiếng thật thà, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực cho tương lai của mình. Họ sống trách nhiệm, ham học hỏi nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Sách tử vi có nói, đúng chiều nay, Mão sẽ được thần tài và quý nhân nuông chiều hết mực, tài vận thăng hoa rực rỡ. 

Vận may của người tuổi Mão trong thời gian này có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong 2 tháng tới. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Mão có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Bản mệnh được Thần Tài chọn mặt gửi vàng nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc. Còn người kinh doanh sẽ giàu lên nhanh chóng vì bỗng dưng trở thành đại gia sở hữu khối tài sản như bao người mong ước. Thời điểm này trở đi, tuổi Mão có thể trở thành đại gia, xây biệt thự, sắm siêu xe khiến nhiều người hờn đỏ mắt. 

Chiều nay (1/10/2022), Phật Bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', xua tan mây mù, may mắn ập xuống chẳng khác gì trúng độc đắc, thu được nhiều của cải, trở thành tỷ phú trong nháy mắt - Ảnh 1
Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, đây là giai đoạn Mão có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhanh nhẹn, thông minh lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì người tuổi Dần vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình, có trong tay nhà lầu xe sang và số dư bạc tỷ trong thẻ. Sung túc, đủ đầy là thế nhưng Dần chưa bao giờ lười lao động nên ngày càng vượng phát.

Tử vi 12 con giáp có nói, chiều nay là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dần, Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dần mà không cần phải lo toan quá nhiều. Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dần khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. 

Con giáp này đi đến đâu lộc lá kéo dài đến đó, sống một cuộc đời hạnh phúc, ấm no không cần phải phiền lòng như trước. Cuộc sống tuổi Dần sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống của Dần sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Chiều nay (1/10/2022), Phật Bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', xua tan mây mù, may mắn ập xuống chẳng khác gì trúng độc đắc, thu được nhiều của cải, trở thành tỷ phú trong nháy mắt - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp có nói, chiều nay là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dần, Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhân hậu, hiền lành lại hay đỡ đần người khác khi khốn khó, lúc cơ hàn nên người tuổi Mùi được trời ban nhiều phúc đức. Càng sống chân thành Mùi càng có nhiều may mắn trong cuộc sống, được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Sách tử vi có nói, Mùi sẽ có cơ may lội ngược dòng, thăng chức tăng lương vùn vụt. 

Chiều nay, những điềm lành sẽ đến với tuổi Mùi, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Mùi hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên. Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có nhất đời, quơ tay là có tiền, sung sướng không ai bì kịp. Vận khí của tuổi Mùi có thể nói là tốt vô cùng. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, kinh doanh làm ăn cũng bớt đi được nhiều phiền phức, hanh thông, thuận lợi bất ngờ.

Chiều nay (1/10/2022), Phật Bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', xua tan mây mù, may mắn ập xuống chẳng khác gì trúng độc đắc, thu được nhiều của cải, trở thành tỷ phú trong nháy mắt - Ảnh 3
Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có nhất đời, quơ tay là có tiền, sung sướng không ai bì kịp, vận khí của tuổi Mùi có thể nói là tốt vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Lá số chuẩn 99%, TOP 3 con giáp may mắn đỏ như son, trúng số liên tiếp, tiền vàng chất đống đúng 18h30 chiều mai (1/10/2022)

Lá số chuẩn 99%, TOP 3 con giáp may mắn đỏ như son, trúng số liên tiếp, tiền vàng chất đống đúng 18h30 chiều mai (1/10/2022)

3 con giáp tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài giàu có, tiễn biệt nghèo khó, muốn khổ cũng không được.

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