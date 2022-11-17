CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (17/11), bản mệnh gặp rắc rối, xui rủi bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 17:35

Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay 17/11 gặp rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày hôm nay của người tuổi Hợi nhiều gian nan, trắc trở. Dù tiến hành công việc gì cũng dễ gặp phải nhiều chướng ngại vật hoặc tiểu nhân cản đường che lối. Tuy nhiên, con giáp này không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng thấy thách thức và quyết tâm vượt qua.

Cục diện Thủy Hỏa xung khắc khiến tính cách của tuổi Hợi hôm nay sẽ dễ nóng nảy, nông nổi hơn, do đó con giáp này dễ có những quyết định sai. Hãy đợi qua cơn giận thì muốn nói hay làm gì thì làm để hạn chế rắc rối đến với mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy áp lực từ bên ngoài càng khiến bạn nản lòng, có xu hướng muốn trốn tránh để khỏi phải nghe những lời hỏi han về chuyện lập gia đình.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (17/11), bản mệnh gặp rắc rối, xui rủi bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Cục diện Thủy Hỏa xung khắc khiến tính cách của tuổi Hợi hôm nay sẽ dễ nóng nảy, nông nổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hôm nay cần phải linh động hơn khi làm việc với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để lòng tự tôn quá cao che chờ suy nghĩ sáng suốt của bạn. Làm việc mà không biết chấp nhận, buông bỏ cố chấp thì không phải là người quân tử.

Mệnh ngày lâm Tuyệt Vận, điều đó cũng khiến người tuổi Dần làm việc vất vả, tùy hứng trong công việc không có lợi cho những con số và các hóa đơn. Nhân duyên xấu nên các mối làm ăn ít ỏi và không được thăng tiến nhiều.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Ngũ hành tương xung cho thấy chuyện tình yêu đôi lứa dễ gặp điều buồn phiền. Những cặp đôi đang tìm hiểu nhau dễ gặp xung đột trong quan điểm sống, kế hoạch kết hôn do vậy cũng bị trì hoãn.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (17/11), bản mệnh gặp rắc rối, xui rủi bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Ngũ hành tương xung cho thấy chuyện tình yêu đôi lứa dễ gặp điều buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm ảm đạm. Những lời nhận xét, đánh giá bên ngoài dễ khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Người trong cuộc bắt đầu có những nghi hoặc, thiếu tin tưởng vào người bạn đời của mình.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không thực sự suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp không tốt khiến việc kết nối trong môi trường làm việc tập thể của con giáp này gặp ít nhiều trở ngại. Bản mệnh nên chỉnh sửa lại tính cách hiếu thắng, nóng nảy để mọi thứ được dễ dàng hơn.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (17/11), bản mệnh gặp rắc rối, xui rủi bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không thực sự suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, đời sau vinh hoa phú quý

Đúng giờ Tý hôm nay (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, đời sau vinh hoa phú quý

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa.

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