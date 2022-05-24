Chia buồn với những con giáp xui xẻo chẳng ai bằng tuần mới (23/05-29/05/2022)

Xin chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tuần này (23/05-29/05/2022). Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Với chuyện tình cảm, người độc thân còn phải cố gắng rất nhiều mới mong tìm được người tâm đầu ý hợp. Dù không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khắt khe nhưng dường như người tuổi Sửu khá bảo thủ và cố chấp với suy nghĩ của mình nên đánh mất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới cho biết một vài khó khăn trong sự nghiệp vào đầu tuần do đồng nghiệp gây ra thì đến giữa tuần, người tuổi Thìn có thể thể hiện được giá trị của bản thân mình. Bạn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên mọi trắc trở, vì thế hãy tự tin hơn vào bản thân để có thể mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Sau một vài khó khăn trong sự nghiệp vào đầu tuần do đồng nghiệp gây ra thì đến giữa tuần, người tuổi Thìn có thể thể hiện được giá trị của bản thân mình. Bạn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên mọi trắc trở, vì thế hãy tự tin hơn vào bản thân để có thể mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh lên bổng xuống trầm, và phần lớn phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn với nửa kia hoặc với mọi người xung quanh. Mỗi khi có bất đồng xuất hiện, bạn chớ nên đẩy mọi việc đi quá xa, hãy trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu đáng báo động trong tuần bị Đại Hao chủ về hao tài gây cản trở. Chỉ vì sai sót nhỏ trong lúc nóng vội, bản mệnh đã khiến bản thân phải hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình.

Vì thế, việc đầu tư cần tính toán thận trọng, đặc biệt kiểm tra thông tin kỹ lưỡng vì bạn không thể biết được nguy cơ nào đang rình rập phía trước.



Còn nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cũng chẳng thể thay đổi, bạn hãy coi đó là bài học đắt giá để sau này không phạm phải điều đáng tiếc như vậy nữa.

Với người làm công ăn lương, tuần này cũng là lúc tuổi Hợi nên nghiêm túc xem xét, đánh giá lại các mục tiêu sự nghiệp của mình cho phù hợp với tình hình thực tế. Bạn nên có trách nhiệm với tương lai của bản thân thay vì cứ thả trôi mọi thứ như hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo tuần này (23/05-29/05/2022) còn có thể gặp khó khăn khi lý trí và cảm xúc có sự trái ngược. Bạn vừa muốn làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính những cảm xúc bồng bột có thể khiến bản thân tổn thương.

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