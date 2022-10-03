Chỉ vỏn vẹn trong vòng 12 ngày tới (4 - 15/10): 3 con giáp sẽ hốt lộc Thần tài, gánh trọn sung túc ăn nên làm ra, giàu có không ai sánh bằng

Về phương diện tài lộc, Thiên Tài ghé thăm giúp con giáp này giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới tiền bạc. Thế nhưng để đây không là biện pháp tạm thời thì người tuổi Sửu phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý triệt để, chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may.

Trong vòng 12 ngày tới (4 - 15/10) vận trình tình duyên của tuổi Sửu trong ngày khá vượng sắc. Cục diện Tam Hợp mang lại cơ hội tốt cho con giáp này còn độc thân tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Thời điểm này cũng rất tốt cho bản mệnh hóa giải những hiểu nhầm trong mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Trong vòng 12 ngày tới (4 - 15/10) người tuổi Dậu sẽ gặp may mắn, có vận trình thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng, khiến các con giáp khác phải ngưỡng mộ.

Đường công danh của con giáp này cực vượng, bản mệnh có thể được khen thưởng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Con giáp này có cơ hội phát huy hết ưu điểm và thế mạnh bản thân, thoải mái tiến lên. Hơn thế nữa, ngũ hành tương sinh mang tới sức khỏe dồi dào cho tuổi Sửu.

Trong thời gian này may mắn che chở mang tới nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc sẽ giúp bạn kiếm được những hợp đồng tiền tỷ.

Đặc biệt, với những người bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình và cố gắng hết mình để làm được những điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, trong vòng 12 ngày tới (4 - 15/10) tuổi Hợi được quý nhân che chở nên đường tình duyên tiến triển rất hài hòa, tốt đẹp. Trong nhà gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm, thấu hiểu nhau, cả con giáp này và người ấy đều có ý thức chăm lo cho gia đình nên dù có mâu thuẫn, bất đồng ý kiến cũng nhanh chóng được hóa giải một cách êm đẹp.

Chính tài vượng phát giúp vận trình tài lộc của bản mệnh có nhiều tin vui, tài vận, tiền bạc dồi dào. Người xưa có câu, năng nhặt chặt bị, vì thế tuổi Hợi chớ nên xem thường những khoản tiền nhỏ, hãy tiết kiệm số tiền này để dành cho những trường hợp cấp bách nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên thường rơi vào tình trạng ôm đồm nhiều việc. Hãy bình tĩnh hơn trong mọi việc, bởi thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.