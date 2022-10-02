Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10): TOP 3 con giáp "máu mặt" liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 15:28

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10), 3 con giáp dưới đây cực kì may mắn, tránh được mọi xui rủi vận đen, uống cạn lộc trời, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10) tuổi Dần tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn. Bản mệnh được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể.

Thực Thần mang lại tài lộc cho người tuổi Dần trong thời gian này, do đó con giáp này nên tập trung để chớp lấy cơ hội tốt này. Sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, nhưng chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy, hãy cố hết sức thi triển tài năng của mình và giành lấy tài lộc nhờ chính sức mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy các bạn độc thân cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Sức hút từ sự tự tin sẽ khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn hẳn trong mắt đối phương, dễ dàng tìm được một nửa cho mình.

Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10): TOP 3 con giáp 'máu mặt' liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ đầu năm tới nay, có vẻ như tuổi Mão gặp không ít khó khăn, trắc trở, tài chính hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10), vận của con giáp này sẽ đổi, may mắn luôn theo ꜱát con giáp này, dù làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Thời điểm này, nhờ sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phò tá, tài lộc ùn ùn kéo đến, thu nhập của Mão tăng lên vượt bậc, ví lúc nào cũng chặt cứng. Càng về sau, Mão lại càng ăn nên làm ra, sự nghiệp chói sáng, thời tới không cản nổi, tha hồ sống trong giàu sang phú quý ngút trời.

Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10): TOP 3 con giáp 'máu mặt' liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10) đây là tín hiệu tốt cho thấy người tuổi Hợi sẽ gặp được tình yêu của đời mình sớm thôi. Thời gian này, hãy nắm lấy cơ hội mình có, đừng bỏ qua những lời giới thiệu của bạn bè, người thân xung quanh nhé.

Biết đâu đấy, bạn sẽ gặp được người mình yêu 1 cách tình cờ như vậy. Nhân duyên vốn dĩ rất kỳ diệu, chẳng thể biết trước được. Bạn hãy mở lòng mình và bắt đầu 1 mối quan hệ mới đi nhé.

Thiên Tài nâng đỡ, thu nhập của người tuổi Hợi khá vững vàng, ổn định. Con giáp này có thể tạm yên tâm trong thời gian này, không phải quá lo lắng về chuyện kiếm tiền nữa. Hãy biết tiết kiệm đề phòng khi bất trắc nữa nhé. 

Số trời đã định trong 12 ngày sắp tới (3/10 - 14/10): TOP 3 con giáp 'máu mặt' liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày 3/10/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, dồi dào

Tử vi ngày 3/10/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, liên tục hứng tiền như chơi, chốt nhà mua xe không cần nhìn giá, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, dồi dào

Tử vi ngày 3/10/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, vận trình sự nghiệp lẫn tiền tài rộng mở, mọi việc đều đi đúng hướng, sau này vô cùng dư dả, có của ăn của để, hưởng phúc lộc trọn đời.

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