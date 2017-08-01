Muối không chỉ là loại gia vị không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình. Theo quan niệm dân gian, muối được xem như một loại bùa dùng để ‘xả xui’, xua đuổi tà ma, tẩy uế, rước may mắn vào nhà.

Nếu bạn thường xuyên gặp phải những điều xui rủi, làm mãi mà vẫn nghèo hèn, gia đình thường xuyên lục đục thì một nắm muối sẽ giúp bạn đổi vận.

Vào ngày Tết, người Việt thường có tục mua muối đầu năm để cầu mong cả năm gia đình được bảo vệ khỏi những tai vạ, các thành viên hòa thuận và thương yêu nhau, tình cảm vợ chồng mặn nồng.

Vậy nên, chỉ cần một nắm muối để tẩy uế trừ tà mọi vận ‘xui tận mạng’ sẽ được giải sạch.

Rất đơn giản, bạn hãy bốc một nắm muối, sau đó ném nắm muối này qua vai trái của mình. Mọi vận xui xẻo sẽ đi theo nắm muối này mà ở lại phía sau lưng bạn, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp chào đón bạn ở tương lai.

Nếu là nữ giới, bạn hãy nắm muối vào tay phải, nam giới thì nắm muối vào tay trái. Lưu ý: Bạn nhất định phải ném muối qua vai trái, nếu nhầm sang vai phải thì vận đã đen lại càng đen hơn.

Dùng muối để ‘giải vận’ theo những cách sau:

Tắm nước muối

Nếu là nam giới bạn hãy dùng 7 muỗng muối, nữ giới dùng 7 muỗng muối hòa vào nước, sau đó dùng nước này dội từ đầu xuống. Theo quan niệm dân gian, nước muối này sẽ cuốn trôi những điều xui rủi, mọi vận hạn đều được hóa giải.

Làm lọ muối phong thủy

Vì có khả năng làm suy yếu âm khí, trừ yêu đuổi ta nên muối sẽ giúp trấn giữ bình an cho gia đình bạn. Chỉ cần chuẩn bị một lọ thủy tinh, một ít muối và 6 đồng tiền xu. Sau đó, bạn trút muối ngang miệng lọ, xếp 6 đồng xu này ngửa nên trên và rót đầy nước.

Hãy đặt lọ muối phong thủy ở nơi khó nhìn thấy, ít người lui tới để tránh bị dịch chuyển.

Rắc muối trước cửa nhà

Dân gian cho rằng việc bạn kém may mắn, thường xuyên gặp chuyện chẳng lành là do có âm hồn đi theo quấy phá. Vậy nên, nếu muốn tẩy uế, xua đuổi âm khí bạn nên rắc muối trước cửa nhà. Số muối này sẽ như bùa bình an, trấn giữ không cho âm hồn nào có cơ hội xâm nhập vào nhà quấy phá bạn.

Những cách hóa giải vận xui bằng muối trên là thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.