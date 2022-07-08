Chỉ với 2 ngày cuối tuần (09-10/7), 3 con giáp này đã ẵm cả gia tài trong tay, giàu nhanh như vũ bão

Xem tử vi cuối tuần này (09-10/7), người tuổi Hợi chẳng những công việc thuận lợi mà tiền bạc cũng theo đó mà không ngừng tăng tiến. Con giáp này chứng minh cho mọi người thấy được năng lực thực sự của mình chẳng vừa đâu nhé.

Là con giáp phát tài cuối tuần này chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên với tuổi Hợi đâu. Nhiều người cứ nghĩ bạn may mắn, làm chơi ăn thật nhưng kỳ thực trên đời làm gì có chuyện gì dễ dàng như thế chứ. Con giáp này cũng phải làm việc cực nhọc lắm mới có được thành quả như hôm nay.

Xin nhắc những chú Heo rằng tài lộc của bạn sẽ đến nhiều nhất vào thời điểm ngày chủ nhật 10/7 đấy nhé. Tới tận ngày cuối cùng của tháng 7 rồi mà Thần Tài vẫn chưa chịu “buông tha” cho con giáp này, bắt bạn phải làm hết việc này tới việc khác rồi đếm tiền mỏi tay chứ.

Tuổi Hợi chẳng những công việc thuận lợi mà tiền bạc cũng theo đó mà không ngừng tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuối tháng rồi đó, không biết có ai kêu hết tiền không chứ riêng tuổi Thân là tuyệt đối không có chuyện ấy đâu nha. Đơn giản dễ hiểu thôi mà, bởi chỉ trong 2 ngày thứ 7 chủ nhật này thôi mà bản mệnh đã kiếm tiền bằng đủ cả tuần rồi ấy chứ.

Theo dõi tử vi phương Đông, con giáp này sẽ có nhiều nguồn thu trong 2 ngày sắp tới. Thứ 7 ngày 09/7 thì nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính của bạn, thế nên bản mệnh đừng có dại mà chân trong chân ngoài, nhận làm quá nhiều thứ mà cuối cùng lại bỏ bê, xao nhãng việc cần làm vào thời điểm đó nhé.

Riêng ngày chủ nhật thì bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn nhé. Đây là thời điểm mà chuyện kinh doanh phát đạt, con giáp này làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Chuyện làm ăn cần thêm chút may mắn, mà hôm đó thì tuổi Thân có thừa may mắn.

Bản mệnh hãy vững tin vào trực giác của mình đi nhé. Hôm đó bạn còn được quý nhân giúp đỡ nữa cơ, có gặp khó khăn thì cứ tự tin vững bước, đừng vội suy suyển ý định, quyết tâm của mình, thành công rồi cũng sẽ đến mà thôi.

Tuổi Dậu

Đứng cuối cùng trong danh sách những con giáp phát tài cuối tuần này nhưng chẳng hề tầm thường chút nào chính là tuổi Dậu. Có thể con giáp này hơi ham chơi chút nhưng khi đã làm việc thì bạn chuyên nghiệp lắm nha, không có chuyện làm việc được chăng hay chớ đâu.

Theo tử vi 2022 thì trong cuối tuần tới thứ 7 ngày 09/7 sẽ là thời điểm tài lộc của tuổi Dậu đại phát. Con giáp này dễ dàng tìm được cơ hội kiếm tiền phù hợp với mình. Bạn chẳng ngần ngại thể hiện quan điểm của mình đâu, miễn là điều đó khiến tài lộc đến với mình thuận lợi hơn.

Đừng có chê bai người khác, đó là điều mà con giáp này luôn tâm niệm. Bạn cho rằng tất cả mọi người đều có ưu điểm, thậm chí là có điểm hơn mình mà bản thân phải học tập. Nhờ tinh thần cầu tiến đó mà con giáp này được không ít người giúp đỡ vì mến cái tính đó của bạn.

Thứ 7 này Tài thần nằm ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài thì người tuổi Dậu đừng quên đi theo hướng này nhé, bạn sẽ được Thần Tài để mắt tới mà phù hộ độ trì cho đấy.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.