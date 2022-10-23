Chỉ trong 2 ngày cuối tháng 9 âm: 3 con giáp THĂNG HẠNG TÀI LỘC, tiền nhiều như nước, tình duyên đỏ thắm như son

Tử vi dự báo rằng, Tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Con giáp này vượng tình vượng cả tài. Nhờ Thái Âm nhập mệnh, tuổi Mão đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Người đã có đôi có cặp sẽ càng thêm gắn bó.

Sự nghiệp của tuổi Mão phát triển thuận lợi dựa trên các mối quan hệ xã hội rộng mở. Sao Thái Âm cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác và làm ăn cho bản mệnh. Nhờ đó, tuổi Mão có thể tạo ra những thách tích đáng kể, được cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Tỵ

Tử vi nói rằng trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tuổi Tỵ đón nhận cuộc sống bình yên, được cát tinh chiếu mệnh. Không có biến cố hay sự kiện bất ngờ nào xảy ra nên đây là thời điểm tuổi Tỵ cảm thấy thoải mái, có thể từ tốn thực hiện các kế hoạch bản thân đã đặt ra.

Thời điểm này, công việc của tuổi Tỵ có những bước tiến triển đáng mình. Tuy nhiên, bản mệnh không nên chủ quan ngủ quên trên chiến thắng. Tuổi Tỵ cần tiếp tục duy trì sự hăng say, chăm chỉ của mình trong công việc.

Tài lộc khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ của tuổi Tỵ đều có dấu hiệu tăng. Dù bản mệnh làm trong lĩnh vực gì thì tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Chỉ cần tiêu xài hợp lý, biết tiết kiệm thì bản mệnh không lo thiếu tiền.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, trong 2 ngày cuối tháng 9, tuổi Mùi đón nhận vận đào hoa rực rỡ. Người đang yêu hoặc đã có gia đình sẽ đón nhận thêm nhiều niềm vui, cuộc sống hài hòa, hai bên thấu hiểu lẫn nhau. Người độc thân biết mình cần gì nên có thể dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Sự nghiệp của tuổi Mùi được Ấn Quan chiếu cố nên có bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh đang chứng tỏ bản thân là người có năng lực và không lo sợ khi gặp các tình huống bất ngờ. Đây là thời điểm tuổi Mùi có thể cải thiện tài chính, tiền bạc tự đổ về nhà mà không cần quá vất vả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.