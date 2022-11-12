Chỉ còn hơn 1 tháng cuối năm 2022: TOP 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, bên trái là quý nhân, bên phải là Thần Tài, phất lên đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 06:51

Trong những ngày tháng cuối năm 2022, những con giáp này chính thức bước qua khó khăn, thử thách để đạt được thành tựu trong tài lộc lẫn công việc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc.

Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Mùi trong khoảng thời điểm cuối năm có chiều hướng đi lên. Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng.

Chỉ còn hơn 1 tháng cuối năm 2022: TOP 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, bên trái là quý nhân, bên phải là Thần Tài, phất lên đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp tuổi Mùi cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi.

Thời gian tới, vì công việc bận rộn hơn nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường có tính cách cương nghị hơn, có lòng tự trọng cao. Do đó, họ luôn muốn nỗ lực và phấn đấu càng cao càng tốt trong mọi việc.

Chỉ còn hơn 1 tháng cuối năm 2022: TOP 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, bên trái là quý nhân, bên phải là Thần Tài, phất lên đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào thời điểm cuối năm, vận quý nhân của người tuổi Tuất bắt đầu mạnh mẽ hơn. Dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Tuất vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Sau khi trải qua một năm dài mài giũa và trưởng thành, tính cách của họ càng thêm cứng cỏi, biết cách khiêm tốn và “ẩn mình” tốt hơn. 

Đối với những người cầm tinh tuổi Tuất, mọi khó khăn gặp phải sẽ trở thành bàn đạp để họ trưởng thành hơn. Thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Sau khi trải qua bao gian khó của một năm dài, càng về cuối năm, họ lại càng mở ra không gian phát triển rộng lớn, xua tan hết vận rủi và đen đủi thời gian vừa qua. 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đa phần đều nhanh nhẹn, giàu nhiệt huyết. Dù thời gian gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão vào thời điểm cuối năm 2022 ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Con giáp tuổi Mão chăm chỉ làm việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, đồng thời có thể trở thành lãnh đạo cấp phòng.

Chỉ còn hơn 1 tháng cuối năm 2022: TOP 3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công, bên trái là quý nhân, bên phải là Thần Tài, phất lên đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời đi cuối năm này, ngôi sao tốt lành chiếu vào cung số mệnh giúp cho những người tuổi Mão bắt đầu gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Các phương diện đều thuận buồm xuôi gió, khéo đạt được lòng người. 

Ngôi sao may mắn này cũng rất vượng về tài lộc và sự nghiệp giúp họ đạt được những bước tiến mới cả về công việc lẫn quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Sự nghiệp một đường hanh thông, đạt được sự tín nhiệm của lãnh đạo và mọi người, có cơ hội để thăng quan phát tài phát lộc, cuộc sống sung túc hơn hẳn thời gian đầu năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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