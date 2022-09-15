Chạy đâu cho thoát giàu sang, bước qua tuần mới 3 con giáp may mắn phơi phới uống no lộc Trời, nhận vàng mỏi cả tay, đếm bạc ê cả cổ

Đây là 1 tuần mới với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay từ thứ Hai, ngày Sửu bản mệnh này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là 1 thiết bị máy tính, cũng có thể là 1 món đồ đạc mới.

Vào giữa tuần, cụ thể là thứ Năm, ngày Thìn, vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, Chính Ấn phù trợ, người tuổi Dần có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, dù công việc ấy có khiến người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí thoái thác không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa.

Tuy nhiên, bạn đừng vội hài lòng với thực tại mà hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn. Bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn dựa vào tài năng của mình, vì vậy, đừng giậm chân tại chỗ để người khác có cơ hội vượt qua.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Có Chính Quan đồng hành trong tuần mới, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Thân. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.