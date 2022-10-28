Cát tinh trợ lực từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, thu tiền bội thu, chuyển vận rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 05:36

Theo tử vi 12 con giáp, từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, những người thuộc 3 con giáp này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Tuổi Tý

Theo tử vi dự đoán, từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, tuổi Tý sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được. Trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Tý đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Người tuổi này vốn rất kiên cường. Họ có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tý đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Cát tinh trợ lực từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, thu tiền bội thu, chuyển vận rực rỡ - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, tuổi Tý sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự đoán từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, những người tuổi Dần sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Tuổi Dần một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của bản thân, làm mọi việc thật tỉ mỉ để đạt được mục tiêu. Trong thời gian này, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp của họ càng thịnh vượng, công danh như ý.

Cát tinh trợ lực từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, thu tiền bội thu, chuyển vận rực rỡ - Ảnh 2
Dự đoán từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, những người tuổi Dần sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Sang thời gian từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, tuổi Dậu nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Cát tinh trợ lực từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, thu tiền bội thu, chuyển vận rực rỡ - Ảnh 3
Sang thời gian từ 12-18h mùng 4/10 âm lịch, tuổi Dậu nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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