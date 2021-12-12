Càng về cuối tháng 12, vận khí càng chạm đỉnh may mắn, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 12/12/2021 15:05

Cuối tháng 12, 3 con giáp may mắn sở hữu vận trình tuyệt đỉnh, tha hồ hứng vận may, tiền tài.

Tuổi Thân

Tháng 12 này là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan.

Một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhiều cơ hội làm ăn mở ra với người tuổi Thìn trong khoảng thời gian này, vì thế, bạn cần luôn chăm chỉ, quyết tâm, đừng vội bỏ cuộc giữa chừng khi thấy kết quả chưa như ý.

Do có Tam Hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Một vài người sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những khách hàng mới hoặc những mối làm ăn mới, giúp bạn nhanh chóng mở rộng thị trường. Bản mệnh cần kiên định với định hướng của bản thân, đừng nóng vội khi chưa nhận được lợi nhuận.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Tỵ

Con đường tài lộc khá rộng mở đối với người tuổi Tỵ. Những thành công trong công việc giúp bạn được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá.

Lúc này, bạn nên tự tin hơn nữa để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách, đừng chần chừ do dự kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn, bạn không nên giấu kín trong lòng mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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