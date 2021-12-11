Tử vi Chủ Nhật 12/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Mão hăng hái làm việc, sự nghiệp lên vun vút, Tỵ - Mùi dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ. May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó.

Nếu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Thiên Quan gây rối khiến người tuổi Sửu dễ vướng mắc mâu thuẫn với cấp trên hoặc người có quyền cao chức trọng. Có lẽ sự nóng nảy, nông nổi quá mức của bạn lại là nhân tố chính đẩy mọi việc đi quá xa.

Nếu muốn ngày hôm nay trôi qua yên bình hơn, bạn nên ghi nhớ câu “một điều nhịn là chín điều lành”. Cho dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải lựa thời điểm và cách thức thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Phá tác động lớn đến người tuổi Dần, chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu không muốn tình cảm gia đình lạnh nhạt, những người đã kết hôn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn.

Thương Quan khuyên bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh. Dù công việc đang gặp nhiều trở ngại, nhưng trở ngại cũng là cơ hội để bạn phát hiện ra tiềm năng của mình và nhanh chóng tiến bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của Tam Hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc, không ý thức được khả năng thực sự của mình.

May mắn là các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, vì thế nên khi khó khăn xảy đến, bạn thường được nhiều mọi người dang tay giúp đỡ. Điều bạn cần làm bây giờ là xác định một hướng đi đúng đắn cho mình thôi.

Tuổi Thìn

Chính Quan cho thấy người tuổi Thìn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã bỏ ra. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cao của bạn khiến lãnh đạo tin tưởng và đồng nghiệp yêu mến.

Tuy nhiên, khi tiếp thu các nội dung công việc mới, bạn cần cởi mở và suy nghĩ thoáng hơn. Đừng mãi đi theo những lối mòn vạch sẵn. Nếu dám mở lối đi riêng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả xuất sắc hơn nhiều.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tỵ quá kiêu ngạo, luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Do đó, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình mà không hề biết.

Chính Tài báo hiệu một nguồn thu kha khá sẽ đến với bản mệnh trong ngày hôm nay. Có thể là các mối đầu tư trước đó đã dần phát huy hiệu quả và nay là lúc bạn gặt hái được thành quả của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ rất dễ to tiếng với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, bình tĩnh trò chuyện mới là cách hóa giải vấn đề hợp lý nhất.

Ngược lại, trên phương diện tài lộc, Thiên Tài có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát tài bất ngờ. Tuy nhiên, có tiền nhờ những trò chơi đỏ đên chỉ đem lại cảm giác dư dả nhất thời, quan trọng là bạn vẫn phải kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của Thiên Quan như hôm nay, bởi chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là bạn rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay.

Song nếu có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ ai, cho dù đó là người có chức quyền đi chăng nữa. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày chẳng bình yên. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến nhiều người hiểu lầm bạn. Bản mệnh cần phải đứng vững trước sóng gió.

May mắn là trong chuyện tình cảm, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng đồng tâm hợp lực sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày hôm nay, mối nhân duyên của người tuổi Dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp.

Thiên Ấn phù trợ giúp người tuổi Dậu phản ứng nhanh nhạy trước mọi vấn đề bất ngờ. Bạn nhận được sự tin tưởng và khâm phục của nhiều người xung quanh, thậm chí có thể lãnh đạo mọi người đi tới thành công.

Tuổi Tuất

Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Tuất, nhất là với những ai đang đi theo con đường học tập, nghiên cứu. Có thể những quan điểm đúng đắn của bạn đang dần được mọi người ghi nhận và đánh giá cao.

Trong chuyện tình cảm gia đình, con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn người thân của mình.

Tuổi Hợi

Do những ảnh hưởng xấu của cục diện Tự Hình, người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Nếu đã là người trưởng thành, bạn nên học cách đối diện với thất bại, sai sót và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Bên cạnh đó, bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán nhưng đôi khi lại quá nóng vội, dễ đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.