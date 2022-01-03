Cận Tết âm lịch, 3 con giáp có phúc có phần, làm đâu trúng đó, 'hốt cú chót' để đón năm mới an khang - thịnh vượng, sung túc không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 17:19

Cận Tết âm lịch, 3 con giáp may mắn làm 1 hưởng 10, tha hồ đón năm mới sung túc, ngập trong tài lộc khiến người người ganh tỵ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thực chất rất thực dụng và nhạy cảm, đặc biệt là trong công việc. Trước khi làm việc gì, con giáp này dành nhiều thời gian để nghiên cứu, lập kế hoạch. Họ thích chậm nhưng chắc chứ không làm mọi việc một cách vội vã và cảm tính.

Cận Tết âm lịch, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp may mắn này đạt được thành tựu, được cấp trên ghi nhận.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi mang tính cách vị tha, bao dung, đôi khi hơi yếu mềm. Họ rất độ lượng, gặp người khó khăn, con giáp này đều cố gắng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Cận Tết, may mắn bỉa vây, những khoản đầu tư của họ trước đây đã sinh lời nhanh chóng. Con giáp này cũng nhận được thêm những công việc mới hoặc chí ít là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Chớp lấy cơ hội tốt và nỗ lực hết mình, con giáp này làm đâu thắng đó, thu về tiền bạc dồi dào.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dễ gần và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. 

Thời gian cận Tết âm lịch, người cầm tinh con rồng có tài vận vượng phát. Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời gặp thế.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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