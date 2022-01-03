2 tháng tới, Thần Tài ưu ái hết mực, 3 con giáp làm ăn cực vượng, kinh doanh phát lộc, tài vận hanh thông, đứng trên đỉnh thành công

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 11:19

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 tháng tới, 3 con giáp may mắn được thần tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công, tiền tài đổ đầy túi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến với tính cách chân thành, nhân hậu, chính trực, có sao nói vậy. Trong công việc, họ giàu nhiệt huyết, thông minh, lanh lợi nên làm việc gì cũng suôn sẻ.

Bước sang năm mới, đặc biệt là 2 tháng tới, con giáp may mắn này làm kinh doanh buôn bán rất vượng. Họ giúp cửa hàng, công ty của mình đang làm việc bán được nhiều hàng, ký được những hợp đồng có giá trị.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần kiện, có trách nhiệm. Họ rất tốt bụng, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

2 tháng đầu năm 2022, người tuổi Sửu có vận xui qua đi, vận may gõ cửa, vô số tin vui gõ cửa nhà. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bao dung, nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, người tuổi này còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp tuổi Mão cũng sẽ đạt được thành công nhất định.

 

2 tháng tới là thời điểm tốt để người tuổi Mão tách ra kinh doanh riêng, khai trương, mở cửa hàng. Biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu vươn lên, con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập dồi dào, dôi dư hơn trước.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đông sang kiếm BẠC, Xuân kiếm VÀNG, 3 con con giáp tài lộc bội thu, ước mơ thành sự thật, tình tiền đều viên mãn

Đông sang kiếm BẠC, Xuân kiếm VÀNG, 3 con con giáp tài lộc bội thu, ước mơ thành sự thật, tình tiền đều viên mãn

Mùa Xuân này, 3 con giáp may mắn đón tài lộc bội thu, cầu được ước thấy, làm việc gì cũng đạt được thành công hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi thứ Ba

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 54 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 24 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'