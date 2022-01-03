Đông sang kiếm BẠC, Xuân kiếm VÀNG, 3 con con giáp tài lộc bội thu, ước mơ thành sự thật, tình tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 09:13

Mùa Xuân này, 3 con giáp may mắn đón tài lộc bội thu, cầu được ước thấy, làm việc gì cũng đạt được thành công hơn người.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người bạn tuổi Ngọ có thể hòa hợp với bất cứ ai. Tính cách này có thể mang lại cho họ nhiều may mắn. 

 

Mùa Xuân 2022, bản mệnh có các sao may mắn hỗ trợ nên vận khí sẽ được biến đổi, thời cơ đến thì tài lộc đột phá. Năm tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ có danh tiếng, tài lộc cũng dư dả, mọi người tôn trọng, vận may không ngừng, ngân khố dồi dào. Không chỉ vậy, người tuổi Ngọ còn có thể có những cuộc gặp gỡ lãng mạn với người khác phải mà mình yêu thích. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu năm 2022 sẽ có hai sao may mắn chấn giữ. Trong tháng trước, họ gặp hai sao hung tinh nên vận may không được như ý, phiền phức liên miên. 

Nhưng sang năm mới, đại vận sẽ đến, tài lộc được cải thiện và vô số điều tốt lành cũng sẽ đến. Họ sẽ được đón Thần Tài ghé thăm, cuộc sống giàu có và bình an đang đợi con giáp tuổi Dậu phía trước. Những rắc rối mà người tuổi Dậu gặp cuối năm trước sẽ giảm bớt, sự nghiệp khởi sắc. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách tốt, vui vẻ, hoạt bát, đầu óc rất linh hoạt, lạc quan. Họ cũng khá hoạt ngôn, có tài ăn nói, rất tận tâm với tình yêu, kiên trì và không dễ dàng thay lòng đổi dạ. 

Sang năm mới, vận khí của họ tốt hơn, xui xẻo qua đi, mua may bán đắt, gặt hái tài lộc. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, nhờ làm việc chăm chỉ, con giáp may mắn đã gặp được cơ hội phát tài, sự nghiệp gặt hái nhiều thành tựu lớn, tiền bạc cũng không phải nghĩ. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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