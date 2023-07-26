Cận kề mùng 10/6 âm lịch, 3 con giáp TĂNG LƯƠNG VÙ VÙ, lộc tài xanh biếc, phú quý quấn thân, Cát Thần mở túi tặng tiền

Tử vi 12 con giáp cho thấy, những con giáp này thành công vang dội, sự nghiệp khởi sắc, vinh quang gõ cửa nhà trong mùng 10/6 âm lịch.

Tuổi Hợi Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là “một điều nhịn bằng chín điều lành”. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữa thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, cận kề mùng 10/6 âm lịch, tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Họ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị vận xui đeo bám. Con giáp này cần bình tĩnh hơn trong việc xử trí để sớm có thể tìm ra hướng giải quyết. Tử vi dự đoán, cận kề mùng 10/6 âm lịch, con giáp tuổi Sửu tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc, đầu tư sinh lời lớn. Không chỉ vậy, trong công việc chuyên môn, người tuổi này được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng. Họ sẽ có hướng đi mới khả quan cho sự nghiệp của bản thân. Nhưng dù mọi việc có thuận lợi đến đâu thì lưu ý vẫn sẽ có những rắc rối tiềm ẩn, không thể lường trước được.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Theo tử vi, người cầm tinh con Mèo vận trình sẽ có những biến chuyển tích cực vào thời gian cận kề mùng 10/6 âm lịch. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão bởi trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Thời gian này, vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ. Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo.Con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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