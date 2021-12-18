Cận kề Lễ Giáng sinh, những con giáp 'số đỏ' sau may mắn 'hốt bạc', quý nhân sát cánh, nhân duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 18/12/2021 07:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ may mắn 'hốt bạc', quý nhân sát cánh, nhân duyên thăng hoa trong những ngày gần Lễ Giáng sinh.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có những điều bất ngờ đáng kinh ngạc. Bạn sẽ có được sự kết hợp ăn ý với đối tác kinh doanh, buôn bán và lợi nhuận khá khả quan. Đồng thời, bạn sẽ được thực hiện những bước phát triển mới như chuyển việc, thực hiện các ý tưởng sáng tạo của riêng mình.

Đây là thời điểm tốt để người tuổi Dần bắt đầu một mối quan hệ mới và nghiêm túc lâu dài. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì và cho bản thân thời gian tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn. Đối với những cặp đôi, đây có thể là khoảng thời gian thích hợp để hâm nóng tình cảm và giữ lửa hôn nhân.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này luôn biết tận dụng thời cơ, phát huy đúng lúc thì chuyện thăng quan tiến chức, lương bổng tăng gấp đôi là dễ như chơi. Bên cạnh đó, bạn hay gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn cũng cần chiều chuộng bản thân sau những vất vả mà bạn đã trải qua. Bạn hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, du lịch hoặc đơn giản là không làm gì cả. 

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn còn hơi bị động, hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương, trong tuần này mọi sóng gió qua đi bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá cải thiện chất lượng cuộc sống của mình lên một tầm cao mới. Hạnh phúc sẽ nghiêng về phía bạn, đồng thời bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn khi tự mình quyết định thay đổi và nắm bắt được thời cơ.

Vận trình tình cảm của con giáp này đầy vui tươi và phấn khởi. Các cặp đôi sẽ dành thời gian cho nhau để ngồi lại để trò chuyện, sẻ chia nhiều hơn về mối quan hệ. Đối với người độc thân, bạn như tìm thấy một nửa đích thực, bạn vui vẻ và hài lòng khi tìm được người có thể an tâm chia sẻ mọi điều. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bắt đầu từ ngày 18/12/2021, những con giáp sau sẽ 'hái lộc vàng', tiền chảy về túi, có quý nhân chiếu cố vượt qua khủng hoảng

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ 'hái lộc vàng', tiền chảy về túi, có quý nhân chiếu cố vượt qua khủng hoảng.

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