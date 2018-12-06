Các cung hoàng đạo nào hợp nhau nhất trong tình yêu?

Tâm linh - Tử vi 06/12/2018 15:01

Đã khi nào bạn cố tìm hiểu xem "các cung hoàng đạo nào hợp nhau trong tình yêu?" để chuẩn bị trước cho hành trình tìm hiểu, yêu đương của mình. Ngay dưới đây là thông tin bạn đang cần!

Đây chính là các cung hoàng đạo hợp nhau nhất trong tình yêu , Sự kết hợp của những cung này sẽ dễ dàng có được hạnh phúc viên mãn:

  • Nữ Bạch Dương & Nam Song Ngư

Nữ Bạch Dương có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và luôn tôn sùng tình yêu đó. Còn nam Song Ngư thì bình lặng, tĩnh tâm như mặt hồ nước. Chàng sẽ khiến cho nữ Bạch Dương luôn an tâm và lúc nào cũng cảm nhận được hạnh phúc.

  • Nữ Kim Ngưu & Nam Bảo Bình
Nữ Kim Ngưu và nam Bảo Bình rất hợp nhau về đường tình duyên
Nữ Kim Ngưu và nam Bảo Bình rất hợp nhau về đường tình duyên

Là người luôn thực tế và muốn có sự ổn định nên nữ Kim Ngưu sẽ hợp với nam Bảo Bình. Vì nam Bảo Bình rất tinh tế, điềm đạm, lý trí và mạnh mẽ. Chính những điều này sẽ khiến cả hai cảm thấy bị “hút” lại gần nhau. Cô nàng Kim Ngưu sẽ cảm thấy yên tâm dựa dẫm vào chàng Bảo Bình.

  • Nữ Song Tử & Nam Thiên Bình

Nữ Song Tử – nam Thiên Bình là một trong những cặp đôi cung hoàng đạo hợp nhau nhất. Bởi sở hữu tố chất thông minh cũng vẻ ngoài đáng yêu nữ Song Tử sẽ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài lịch sự, nho nhã của anh chàng Thiên Bình.

Nam Thiên Bình có khả năng giúp nữ Song Tử thu xếp mọi việc khá ổn thoả. Hơn nữa với đức tính kiên nhẫn và bao dung, không kìm kẹp người yêu quá mức của nam Thiên Bình luôn khiến nữ Song Tử cảm thấy dễ chịu, thoải mái, yên tâm về mối quan hệ của hai người.

  • Nữ Cự Giải & Nam Xử Nữ

Nam Xử Nữ là người chu đáo, biết dành thời gian và biết cách chăm sóc người yêu khi có thể. Còn nữ Cự Giải rất thích được che chở và có bờ vai vững chắc để dựa vào. Chính vì vậy, nam Xử Nữ và nữ Cự Giải yêu nhau sẽ luôn có cái kết có hậu.

  • Nữ Sư Tử & Nam Kim Ngưu
Nữ Sư Tử và nam Kim Ngưu là đôi trai tài gái sắc
Nữ Sư Tử và nam Kim Ngưu là đôi trai tài gái sắc

Một trong những cung hoàng đạo hợp nhau khi yêu nhất đó là nữ Sư Tử và nam Kim Ngưu, họ là hai người biết bù trừ cho nhau, người này cương thì người kia sẽ nhu.

Nam Kim Ngưu là người biết nắm bắt tình hình, hiểu, thông cảm và đặc biệt là luôn biết nhún nhường đúng chỗ, chính những đức tính này đã “hạ gục” cô nàng Sư Tử có phần nóng nảy, không được nhu mì cho lắm.

  • Nữ Xử Nữ & Nam Ma Kết

Nam Ma Kết luôn là người có mục tiêu, làm việc đến nơi đến chốn, cộng thêm với việc đầu óc nhanh nhạy, khiến nàng Sử Nữ có tính cầu toàn si mê và ngưỡng mộ. Chính vì vậy, tình yêu của họ luôn ngọt ngào, đầy màu hồng, chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc hạnh phúc.

  • Nữ Thiên Bình & Nam Bạch Dương

Nữ Thiên Bình và nam Bạch Dương yêu nhau là sẽ cưới. Bởi Nam Bạch Dương là người rất kiên cường, bền chí và thành thật, mang lại cảm giác an toàn cho nữ Thiên Bình. Còn nữ Thiên Bình ngoan hiền lại rất hiểu tâm lí sẽ khiến nam Bạch Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chính vì vậy, không chỉ khi yêu mà cuộc sống hôn nhân của họ cũng khiến bao người ngưỡng mộ.

  • Nữ Bọ Cạp & Nam Nhân Mã

Nam Nhân Mã thường bị thu hút bởi những cô gái có chủ kiến, mạnh mẽ như nữ Bọ Cạp. Cặp đôi luôn biết nhường nhịn nhau, không xâm phạm quyền riêng tư, khiến cả hai cảm thấy hài lòng.

  • Nữ Nhân Mã & Nam Sư Tử

Nữ Nhân Mã thường rất kén chọn vì họ luôn có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Chính vì vậy, họ thường rơi vào lưới tính của chàng trai nam Sư Tử. Bởi chàng trai Sư Tử luôn mạnh mẽ, có sức hút, đặc biệt là bền bì theo đuổi vì thích chinh phục những cô nàng cá tính. Chính vì vậy, nữ Nhân Mã và nam Sư Tử là sự kết hợp hoàn hảo, khiến cho trái tim của cả hai tan chảy.

  • Nữ Ma Kết & Nam Song Tử

Nữ Ma Kết thường rất lý trí, bình lặng nên cuộc sống có phần đơn điệu và nhàm chán, nhưng trong tình yêu nàng lại rất lãng mạn. Còn nam Song Tử hoạt bát, thông minh biết kéo nữ Ma Kết ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình, đưa cô ấy vào lưới tình của mình để cả hai tạo nên mảnh ghép hoàn hảo trong tình yêu.

  • Nữ Bảo Bình & Nam Bọ Cạp
Nữ Bảo Bình và nam Bọ Cạp là cặp đôi hạnh phúc
Nữ Bảo Bình và nam Bọ Cạp là cặp đôi hạnh phúc

Nữ Bảo Bình và nam Bọ Cạp nếu là một cặp sẽ rất hạnh phúc. Bởi nữ Bảo Bình là người khá nhiệt tình, hoạt bát và vui vẻ còn nam Bọ Cạp là người bí ẩn nhưng rất có tinh thần trách nhiệm. Chính nhưng nét khác biệt này tạo ra sự tò mò để cả hai tìm hiểu, hấp dẫn nhau.

  • Nữ Song Ngư & Nam Cự Giải

Nữ Song Ngư khá yếu đuối, luôn muốn tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc vì vậy sẽ rất thích hợp với nam Cự Giải. Chàng Cự Giải vạch ra những kế hoạch cụ thể dẫn dắt cô nàng yếu đuối bước đi đến hạnh phúc trên con đường tương lai của cả hai.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các bạn biết được các cung hoàng đạo nào hợp nhau nhất trong tình yêu nhất, để có sự lựa chọn phù hợp cho mình. Tuy nhiên, trong tình yêu có thể hợp nhau nhưng cuộc sống sẽ không tránh khỏi những va chạm. Vì thế, một khi hai bạn đã thành đôi thì hãy trân trọng và giữ gìn mối quan hệ của mình nhé!

*Bài viết chỉ mang tính chất giải trí - tham khảo.

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019 giúp bạn phần nào biết trước vận mệnh để có được hướng đi đúng đắn cho cuộc sống của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   các cung hoàng đạo nam nữ hợp nhau các cung hoàng đạo khắc và hợp nhau các cặp đôi cung hoàng đạo hợp nhau nhất mức độ hợp nhau của các cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 36 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới